Безпілотник із міною знайшли на курорті в Болгарії: військовим довелося його підірвати (фото)

Уламки БПЛА помітили в районі, де багато готелів і ресторанів. До нього був прикріплений 82-мм боєприпас, який виявилося занадто небезпечно переміщати.

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У Болгарії в районі курорту Тюленево в неділю, 17 вересня, впав невідомий безпілотний літальний апарат. Про це повідомив мер муніципалітету Шабла, до складу якого входить Тюленово, Маріан Жечев, пише Reuters.

За його словами, безпілотник був знайдений на камінні поруч із пришвартованими човнами в Тюленовому і являв собою літальний апарат зі "стандартним боєкомплектом". Наразі незрозуміло, чи впав безпілотник із повітря, чи був прибитий до берега морською течією.

"Учора ввечері, близько 21:30, надійшов сигнал на номер 112, а незабаром після 22:00 район був оточений поліцією із забороною на доступ людей і використання терас ресторанів", — повідомив мер.

За інформацією медіа Nova.bg, дрон має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба — близько 50-60 см. У районі, де виявили безпілотник, є ресторани та готелі. Гості одного з них бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель.

Болгарія вже направила мобільну групу утилізації для перевірки безпілотника. Повідомлення про це опублікували на сайті Міноборони країни в понеділок, 18 вересня.

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"Сьогодні рано вранці за сигналом про знайдену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, схожим на боєприпас, було задіяно модульну групу утилізації боєприпасів Варненської військово-морської бази", — ідеться в повідомленні.

У профільному міністерстві уточнили, що група з п'яти військовослужбовців висунулася до місця інциденту о 6:10. За результатами перевірки команда з Болгарії, яка є членом НАТО, ухвалить рішення про те, як її утилізувати, ідеться в заяві міністерства, додавши, що команду було направлено на запит регіонального уряду. Зокрема, військові діяли на прохання губернатора Добрицького району.

Дещо пізніше з'явилося нове повідомлення від Міноборони Болгарії. У ньому сказано, що спеціалізована група ВМФ об 11:00 знешкодила боєприпас, виявлений вночі в районі Тюленово.

За отриманим сигналом військовослужбовці провели огляд місця події, під час якого було встановлено, що до уламків безпілотника прикріплена 82-мм мінометна міна. Через сильне пошкодження боєприпасу його переміщення і транспортування на полігон або інше відповідне місце утилізації виявилися неможливими. Тому було ухвалено рішення знищити боєприпас на місці, зробивши контрольований вибух у безпечній зоні радіусом 150 м.

У чорноморському місті Тюленево (Болгарія) виявили невідомий безпілотник Фото: Міноборони Болгарії

Зазначимо, що 17 вересня невідомий безпілотник вибухнув під час огляду у Воронезькій області РФ, де його збили сили ППО. Безпілотник типу "літаюче крило" приземлили в Новоусманському районі і намагалися вивчити. Він дуже схожий на БПЛА "Рубака", нещодавно розроблений в Україні.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 вересня іранські дрони-камікадде Shahed впали на території Румунії і вибухнули. Дронами ЗС РФ планували атакувати українське місто Ізмаїл, але не розрахували траєкторію польоту.