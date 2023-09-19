У "смайликов" сегодня День рождения : как они появились и во что эвалюционировали (видео)

Без нажатия точек и скобок сегодня не обходится ни один диалог в интернете. Смайлики — лучший способ придать разговору индивидуальность.

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Сегодня, 19 сентября, любители общаться онлайн могут отпраздновать "День рождения смайликов" — графических изображений, которые обозначают эмоции человека. Именно сегодня, согласно Википедии, в 1982 году, когда персональные компьютеры стали массово входить в обиход в развитых странах профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать двоеточие, дефис и скобочку для обозначения "улыбающегося лица".

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Конечно, он не был первопроходцем и смайлики в том или ином виде появлялись раньше. Например, самый древний найденный смайлик был обнаружен археологами при раскопках в городе Каркамыш в Турции. Изображение улыбающейся рожицы нанесено на поверхность глиняного кувшина для шербета, который был изготовлен примерно в 1700-х годах до н.э.

Кувшин для щербета с первым в мире смайликом был найден в Турции Фото: The Times

Считается, что первым смайликом в прессе был рисунок, изображающий плачущего человека в газете "New York World" в 1881 году в статье о железнодорожной катастрофе. Стилизованное изображение человеческого лица для подчеркивания эмоций использовалось для рекламы фильма "Лили" в 1953 году. Причем на рекламном плакате было сразу три смайлика.

Сразу три смайлика на рекламном плакате фильма "Лили" Фото: wiki

А в 1963 году американский художник Харви Болл создал изображение улыбающегося лица, которое стало одним из самых узнаваемых смайликов в мире. Болл был нанят рекламной компанией для разработки изображения, которое можно было бы использовать на кнопках. Он создал изображение в виде темных овальных глаз и складок по бокам рта на ярко-желтом фоне.

Родоночальник графических смайликов художник Харви Болл

С развитием интернета смайлики стали активно использоваться в электронной переписке по почте, а начиная с 90-х годов, когда стали набирать популярность различные мессенджеры, без смайликов уже просто невозможно было обойтись.

Сегодня, в эпоху социальных сетей, смайлики все еще актуальны, хотя разработчики предлагают более интересный и красочный вариант — стикеры (наклейки) или эмодзи (emoji). Причем эти самые стикеры можно создавать и самостоятельно, а Meta (владелец Facebook и Instagram) даже предлагает использовать собственный аватар (графический портрет) для обозначения эмоциональной реакции в разговоре или при переписке.

Теперь смайлики превратились в аватарки Фото: Meta

И хотя сегодня, благодаря обширным графическим технологиям, можно создать и набор стикеров на свой вкус и даже собственный аватар с эмоциями все равно обычные текстовые смайлики (с использованием символов клавиатуры) никуда не пропали. Это простой, быстрый и привычный способ выразить свое эмоциональное состояние в интернете.

Смайлики сегодня используются не только в интернете. Например, в дизайне смайлики служат украшением и для создания более дружелюбной атмосферы. Учителя используют смайлы для привлечения внимания и повышения мотивации учащихся: в играх, упражнениях и тестах.

Смайлики — это универсальный инструмент, который может использоваться в самых разных целях. Они делают общение более живым и интересным, а мир — немного добрее.

Интересные факты о смайликах:

в Японии смайлики называются "эмодзи", что означает "картинка-эмоция";

в Unicode, международном стандарте кодирования символов, существует более 3000 эмодзи;

в 2015 году эмодзи "лицо со слезами радости" был признан словом года по версии Оксфордского словаря;

немец Марко Хюсгес. Несколько лет назад он открыл компанию, которая обзавелась юридическими правами на эмодзи. Хюсгес продает лицензии на использование смайликов на одежде, упаковках и прочем. У него уже более 350 лицензиатов. В их числе американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment.

Все об истории смайликов

Ранее Фокус писал, что в Латвии суд признал эмодзи письменным согласием. Мужчину уволили за "палец вверх".