У смайликів сьогодні День народження: як вони з'явилися та в що еволюціонували (відео)

Без натискання крапок і дужок сьогодні не обходиться жоден діалог в інтернеті. Смайлики — найкращий спосіб надати розмові індивідуальності.

Related video

Сьогодні, 19 вересня, любителі спілкуватися онлайн можуть відсвяткувати День народження смайликів — графічних зображень, які позначають емоції людини. Саме сьогодні, згідно з Вікіпедією, 1982 року, коли персональні комп'ютери стали масово входити в ужиток у розвинених країнах, професор університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман уперше запропонував використовувати двокрапку, дефіс і дужку для позначення "усміхненого обличчя".

Важливо

"Нестандартний засіб": у Канаді фермера оштрафували через популярний емодзі

Звичайно, він не був першопрохідцем, і смайлики в тому чи іншому вигляді з'являлися раніше. Наприклад, найдавніший знайдений смайлик археологи виявили під час розкопок у місті Каркамиш у Туреччині. Зображення усміхненого обличчя нанесено на поверхню глиняного глечика для шербету, який був виготовлений приблизно в 1700-х роках до н. е.

Глечик для щербету з першим у світі смайликом знайшли в Туреччині Фото: the-times

Вважається, що першим смайликом у пресі був малюнок, що зображає людину, яка плаче, в газеті "New York World" 1881 року в статті про залізничну катастрофу. Стилізоване зображення людського обличчя для підкреслення емоцій використовувалося для реклами фільму "Лілі" 1953 року. До того ж на рекламному плакаті було відразу три смайлики.

Одразу три смайлики на рекламному плакаті фільму "Лілі" Фото: wiki

А 1963 року американський художник Гарві Болл створив зображення усміхненого обличчя, яке стало одним із найупізнаваніших смайликів у світі. Болла найняла рекламна компанія для розробки зображення, яке можна було б використовувати на кнопках. Він створив зображення у вигляді темних овальних очей і складок із боків рота на яскраво-жовтому тлі.

Родоночальник графічних смайликів художник Гарві Болл

Із розвитком інтернету смайлики стали активно використовуватися в електронному листуванні поштою, а починаючи з 90-х років, коли стали набирати популярність різні месенджери, без смайликів уже просто неможливо було обійтися.

Сьогодні, в епоху соціальних мереж, смайлики все ще актуальні, хоча розробники пропонують цікавіший і барвистіший варіант — стикери (наклейки) або емодзі (emoji). До того ж ці самі стікери можна створювати й самостійно, а Meta (власник Facebook і Instagram) навіть пропонує використовувати власний аватар (графічний портрет) для позначення емоційної реакції в розмові або під час листування.

Тепер смайлики перетворилися на аватарки Фото: Meta

І хоча сьогодні завдяки великим графічним технологіям можна створити й набір стикерів на власний смак і навіть власний аватар із емоціями, усе одно звичайні текстові смайлики (з використанням символів клавіатури) нікуди не зникли. Це простий, швидкий і звичний спосіб висловити свій емоційний стан в інтернеті.

Смайлики сьогодні використовуються не тільки в інтернеті. Наприклад, у дизайні смайлики слугують прикрасою та для створення доброзичливішої атмосфери. Учителі використовують смайли для привернення уваги та підвищення мотивації учнів: в іграх, вправах і тестах.

Смайлики — це універсальний інструмент, який може використовуватися з найрізноманітнішою метою. Вони роблять спілкування більш живим і цікавим, а світ — трохи добрішим.

Цікаві факти про смайлики:

у Японії смайлики називаються "емодзі", що означає "картинка-емоція";

в Unicode, міжнародному стандарті кодування символів, існує понад 3000 емодзі;

2015 року емодзі "обличчя зі сльозами радості" було визнано словом року за версією Оксфордського словника;

німець Марко Хюсгес кілька років тому відкрив компанію, яка обзавелася юридичними правами на емодзі. Хюсгес продає ліцензії на використання смайликів на одязі, упаковках тощо. У нього вже понад 350 ліцензіатів. Серед них — американська кінокомпанія Sony Pictures Entertainment.

Усе про історію смайликів

Раніше Фокус писав, що в Латвії суд визнав емодзі письмовою згодою. Чоловіка звільнили за "палець вгору".