"Не только силовикам": обычным россиянам разрешат сбивать дроны, но это вызовет проблемы

Беспилотники в РФ можно будет "заглушить" с помощью антидроновых пушек стоимостью от 74 тысяч гривен, получив разрешение от властей.

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В России государственная комиссия по радиочастотам может разрешить любым гражданам подавлять сигналы беспилотных летательных аппаратов с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом написало российское издание "Ведомости" в среду, 20 сентября.

Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств. Однако уже скоро россияне смогут получать разрешение на использование мощных и среднемощных систем подавления беспилотников. Заплатить за такие технические средства придется от 194 тыс. руб (74 тыс грн) до 90 млн руб (34 млн грн).

"Системы подавления БПЛА легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотам может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств", — написало со ссылкой на свои источники.

Какими способами дроны могут выводить из строя в РФ

"Глушить" беспилотные летательные аппараты можно тремя основными способами, пишет медиа. Первый — это физическое устранение беспилотника. Его использует Минобороны РФ, уничтожая дроны с помощью средств противовоздушной обороны.

Второй — это подавление телеметрии, то есть воздействие на канал управления между пультом и дроном. В третьем случае техническое средство заменяет спутниковый сигнал, чтобы беспилотник больше не смог лететь к своей цели в автоматическом режиме. Сделать последнее можно с помощью таких средств:

станции радиоэлектронной борьбы специального назначения;

стационарной установки РЭБ;

специализированного "ружья".

Последнее, как пишет медиа, можно носить с собой, как и традиционное ручное оружие. Причем для этого необязательно быть сотрудником силовых структур или работать в ведомствах, связанных с охранной деятельностью.

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Есть ли негативные последствия у этого способа

СМИ сообщает о том, что, как минимум применение таких комплексов может вызывать помехи в работе средств связи, в плоть до полной остановки передачи данных. Кроме того устройства радиоэлектронного подавления будут затрагивать полосы частот, выделенные для сетей сотовой связи, лишив таким образом людей возможности пользоваться мобильными телефонами. Также широкое распространение и регулярное применение стационарных и мобильных средств РЭБ может навредить не только системам связи, но индустрии так называемых "гражданских" дронов.

Напомним, в начале сентября стало известно, что российский Курск атаковали картонные дроны из Украины. Дроны, разрабатывающиеся в Украине уже практически год, атакуют свои цели шариками из карбида вольфрама, который в несколько раз крепче стали.

А 4 сентября БПЛА атаковали Москву. Примерно в 03:00 по московскому времени над территорией Калужской области противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа.