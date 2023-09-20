"Не тільки силовикам": звичайним росіянам дозволять збивати дрони, але це викличе проблеми

Безпілотники в РФ можна буде "заглушити" за допомогою антидронових гармат вартістю від 74 тисяч гривень, отримавши дозвіл від влади.

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У Росії державна комісія з радіочастот може дозволити будь-яким громадянам пригнічувати сигнали безпілотних літальних апаратів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Про це написало російське видання "Ведомости" в середу, 20 вересня.

Наразі використання локальних систем для придушення радіосигналу незаконне для всіх, крім Міноборони та інших силових відомств. Однак уже скоро росіяни зможуть отримувати дозвіл на використання потужних і середньопотужних систем придушення безпілотників. Заплатити за такі технічні засоби доведеться від 194 тис. руб (74 тис. грн) до 90 млн руб (34 млн грн).

"Системи придушення БПЛА легально зможуть застосовувати не тільки силові відомства. Держкомісія з радіочастот може дозволити використовувати потужні та середньопотужні антидрон-рішення з санкції силових відомств", — написало з посиланням на свої джерела.

Якими способами дрони можуть виводити з ладу в РФ

"Глушити" безпілотні літальні апарати можна трьома основними способами, пише медіа. Перший — це фізичне усунення безпілотника. Його використовує Міноборони РФ, знищуючи дрони за допомогою засобів протиповітряної оборони.

Другий — це придушення телеметрії, тобто вплив на канал управління між пультом і дроном. У третьому випадку технічний засіб замінює супутниковий сигнал, щоб безпілотник більше не зміг летіти до своєї мети в автоматичному режимі. Зробити останнє можна за допомогою таких засобів:

станції радіоелектронної боротьби спеціального призначення;

стаціонарної установки РЕБ;

спеціалізованої "рушниці".

Останню, як пише медіа, можна носити з собою, як і традиційну ручну зброю. Причому для цього необов'язково бути співробітником силових структур або працювати у відомствах, пов'язаних з охоронною діяльністю.

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Чи є негативні наслідки у цього способу

ЗМІ повідомляє про те, що, щонайменше, застосування таких комплексів може викликати перешкоди в роботі засобів зв'язку, аж до повної зупинки передачі даних. Крім того, пристрої радіоелектронного придушення зачіпатимуть смуги частот, виділені для мереж стільникового зв'язку, позбавивши таким чином людей можливості користуватися мобільними телефонами. Також широке поширення і регулярне застосування стаціонарних і мобільних засобів РЕБ може зашкодити не тільки системам зв'язку, а й індустрії так званих "цивільних" дронів.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що російський Курськ атакували картонні дрони з України. Дрони, що розробляються в Україні вже майже рік, атакують свої цілі кульками з карбіду вольфраму, який у кілька разів міцніший за сталь.

А 4 вересня БПЛА атакували Москву. Приблизно о 03:00 за московським часом над територією Калузької області протиповітряна оборона збила безпілотник літакового типу.