Системы РЭБ SKYctrl сбили 90% российских дронов в Украине: производитель раскрыл детали

Разработчики утверждают, что комплекс хорошо показал себя против 10 000 различных БПЛА, с которыми украинцы сталкиваются ежемесячно.

Related video

Польская компания Advanced Protection System на выставке вооружений DSEI 2023 в Лондоне заявила, что ее системы радиоэлектронной борьбы SKYctrl смогли уничтожить 90% российских дронов, которые оккупанты использовали против ВСУ. Об этом пишет Shephardmedia.

Подробности о количестве систем, находящихся на вооружении украинской армии, и о том, сколько именно и каких БПЛА россиян было нейтрализовано радиолокационными системами SKYctrl не разглашаются. Но директор по продажам APS Арун Арумугам заявил на выставке, что РЭБ компании можно эффективно использовать для отражения налетов 10 000 БПЛА, с которыми Украина сталкивается каждый месяц.

"Мы можем интегрировать в SKYctrl новые электрооптические, радиочастотные и акустические детекторы для поддержки радаров. SKYctrl спроектирован так, чтобы быть модульным, поэтому в случае повреждения компонента его можно легко заменить, а время настройки составляет менее пяти минут", — сказал Арумугам.

Важно

В Европе хотят создать мощнейшую систему РЭБ для защиты самолетов: как она будет работать

По его словам, Украина получила первые РЭБ еще полтора года назад и компания старается постоянно модернизировать SKYctrl, чтобы обеспечить большую дальность действия и более мягкие варианты посадки вражеских дронов, чтобы ими можно было пользоваться для своих целей.

Мультисенсорная система защиты от дронов SKYctrl круглосуточно обнаруживает, отслеживает и обезвреживает БПЛА. Доступна в стационарном, мобильном и автомобильном вариантах. Система контролирует воздушное пространство независимо от погоды и условий окружающей среды. Во время живой демонстрации в штаб-квартире полиции штата Мичиган это средство РЭБ было единственным, кто отслеживал все дроны.

Система использует радиоволновой детектор, камеры с возможностью поворота, наклона и масштабирования, и радиоглушители на 20 диапазонов: ISM, VHF, UHF, GSM, UMTS, LTE, GNSS, WiFi и UKF. Выходная мощность, в зависимости от диапазона, в пределах 10Вт – 140Вт.

Ранее Фокус сообщал, что военные США хотят получить ранцы с системами РЭБ. Первый прототип планируют создать уже через 9 месяцев, а сам проект оценивается в $1,5 миллиона.