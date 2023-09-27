Летел на авиабазу в Энгельсе: БПЛА взорвался в Саратовской области (видео)

Беспилотник самолетного типа с размахом 3-метровыми крыльями пролетел 420 км от границы, считают эксперты.

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В Саратовской области России взорвался дрон, который, вероятно, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Об этом 27 сентября сообщило российское медиа Shot.

По данным СМИ, силы ПВО России сбили беспилотник неподалеку от деревни Кленовые Вершины в Калининском районе, расположенной примерно в 420 километрах от границы с Украиной. Летательный аппарат рухнул в поле, где взорвался и образовал довольно большую воронку.

Место падения БПЛА обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия, который снял видеоролик с места происшествия. Он обратил внимания, что в результате взрыва от дрона осталось немногое — обломки буквально расплавились. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Как отмечает Shot, беспилотник, а точнее то, что от него осталось, уже изучают российские эксперты. По предварительным выводам, это был дрон самолетного типа с размахом крыльев около трех метров.

Стоит отметить, что на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области находится база стратегической авиации РФ, там размещаются бомбардировщики Ту-95, способные нести и сбрасывать ядерные боеприпасы. Кроме того, именно оттуда поднимаются самолеты, которые запускают ракеты по Украине. Объект расположен примерно в 600 км от границы с Харьковской областью Украины.

В конце 2022 года взрывы впервые прогремели на аэродроме в Энгельсе. 5 декабря Минобороны РФ заявило об ударе по базам реактивными беспилотниками, тогда же появилась информация о повреждении двух стратегических бомбардировщиков-ракетноносителей. Россияне предположили, что ВСУ атаковали базу в Энгельсе модернизированными советскими БПЛА Ту-141 "Стриж", способными пролететь до 1000 км.

В ночь с 25 на 26 декабря по авиабазе в Энгельсе снова нанесли удар. Как заявило Минобороны России, ПВО сбила украинский беспилотник, но три человека из технического состава погибли из-за падения обломков, самолеты же не пострадали.