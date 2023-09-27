Крупнейшая криптобиржа Binance заявила о полном выходе из России

В Binance отметили, что после выхода из России, компания не будет иметь никакого текущего получения от продажи и не получит возможности приобрести долю в бизнесе.

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Binance, одна из крупнейших криптобирж в мире, закончит свою деятельность на рынке России, поскольку заключила сделку по продаже своего российского бизнеса бирже CommEX. Об этом сообщается на сайте Binance.

Известно, что переход пользователей на новую платформу займет около одного года. В сообщении отмечают, что все активы клиентов из России будут защищены должным образом.

"Глядя в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance", — говорит директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

Также он отметил, что в компании уверены относительно долгосрочного роста Web3-индустрии во всем мире. Сейчас, по словам Ноя Перлмана, криптобиржа хочет сосредоточиться на своем развитии в более чем 100 других странах, где они активно работают.

Кроме того сообщают, что Binance и CommEX будут сотрудничать, чтобы информировать пользователей о том, как перенести свои активы на другую платформу. Уже в течение следующих нескольких месяцев криптобиржа намерена завершить свою деятельность на всех обменных сервисах и бизнес-направлениях в России.

"Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью уходит из России", — отмечают в пресс-службе.

В компании отметили, что в отличие от других международных компаний, заключающих подобные сделки в России, Binance не будет иметь никакого текущего получения от продажи и не получит возможности приобрести долю в бизнесе.

Напомним, 28 марта стало известно, что западные компании, желающие уйти с рынка РФ и продать свои активы, будут вынуждены внести прямое пожертвование в казну РФ.

В то же время, согласно исследованию Йельского университета, ряд известных компаний, которые обязались покинуть Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны в Украине, до сих пор работают на территории страны-агрессора.