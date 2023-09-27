Найбільша криптобіржа Binance заявила про повний вихід з Росії

В Binance зауважили, що після виходу з Росії, компанія не буде мати ніякого поточного отримання від продажу та не отримає можливості придбати частку в бізнесі.

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Binance, одна з найбільших криптобірж у світі, закінчить свою діяльність на ринку Росії, оскільки уклала угоду щодо продажу свого російського бізнесу біржі CommEX. Про це повідомляють на сайті Binance.

Відомо, що перехід користувачів на нову платформу забере близько одного року. У повідомленні зазначають, що всі активи клієнтів з Росії будуть захищені належним чином.

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance", – каже директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.

Також він зазначив, що в компанії впевнені щодо довгостроково зростання Web3-індустрії в усьому світі. Наразі, за словами Ноя Перлмана, криптобіржа хоче зосередитись на своєму розвитку в більш ніж 100 інших країнах, де вони активно працюють.

Окрім того повідомляють, що Binance та CommEX співпрацюватимуть, щоб інформувати користувачів про те, як перенести свої активи на іншу платформу. Вже впродовж наступних кількох місяців криптобіржа має намір завершити свою діяльність на всіх обмінних сервісах і бізнес-напрямках у Росії.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо відзначити, що з цим продажем Binance повністю йде з Росії", – зазначають у пресслужбі.

В компанії зауважили, що на відміну від інших міжнародних компаній, що укладають подібні угоди в Росії, Binance не буде мати ніякого поточного отримання від продажу та не отримає можливості придбати частку в бізнесі.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що західні компанії, які бажають піти з ринку РФ і продати свої активи, будуть змушені внести пряме пожертвування в казну РФ.

Водночас, згідно з дослідженням Єльського університету, низка відомих компаній, які зобов'язалися покинути Російську Федерацію після початку повномасштабної війни в Україні, досі працюють на території країни-агресора.