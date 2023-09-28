"Привет из Омска": дрон СБУ подорвал редкую боевую машину "Терминатор"

БМПТ "Терминатор" открыла огонь на поле боя в Донецкой области, но беспилотник ее остановил.

Related video

Бойцы группы "MUTANT" Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью дрона уничтожили редкую российскую боевую машину "Терминатор". Видеозапись поражения 27 сентября опубликовал на своем Telegram-канале известный волонтер Сергей Притула.

В видеоролике можно заметить, как дрон-камикадзе атаковал боевую машину поддержки танков (БМПТ), которая остановилась посреди дороги и открыла огонь, вероятно, по украинским позициям. После удара в корму произошел взрыв, но последствия его остались за кадром. По информации журналиста Юрия Бутусова, события произошли в Донецкой области рядом с населенным пунктом Спартак.

БМПТ "Терминатор" — это довольно редкая техника ВС РФ, которыми обычно усиливают танковые подразделения. Такие машины не приняты на вооружение российской армии официально, но их уже неоднократно замечали в зоне боевых действий на территории Украины.

Боевая машина призвана уничтожать живую силу, бронетехнику и противотанковые средства врага. Для этого "Терминаторы" оснащают двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-ммпулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 комплекса "Атака".

Помимо "Терминатора", FPV-дроны под управлением операторов из СБУ уничтожили живую силу россиян и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Последняя получила удар в корму на перекрестке дорог, потеряла управление, вероятно, экипаж получил ранения, а затем остановилась и сгорела.

Сергей Притула поделился, что во время сбора на партию дронов-камикадзе, атаковавших вышеупомянутые цели РФ, $60 000 пожертвовали сами россияне, живущие в Европе. Этот факт стал сюрпризом для волонтеров, поэтому часть БПЛА дали название "Привет из Омска".

В августе писали, что в России хотят переделать списанные танки Т-72 в БМПТ "Терминатор". Модернизацией займется "Уралвагонзавод", который уже представил образец на выставке "Армия 2023".