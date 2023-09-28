"Привіт з Омська": дрон СБУ підірвав рідкісну бойову машину "Термінатор"

БМПТ "Термінатор" відкрила вогонь на полі бою в Донецькій області, але безпілотник її зупинив.

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Бійці групи "MUTANT" Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою дрона знищили рідкісну російську бойову машину "Термінатор". Відеозапис ураження 27 вересня опублікував на своєму Telegram-каналі відомий волонтер Сергій Притула.

У відеоролику можна помітити, як дрон-камікадзе атакував бойову машину підтримки танків (БМПТ), що зупинилася посеред дороги і відкрила вогонь, ймовірно, по українських позиціях. Після удару в корму стався вибух, але наслідки його залишилися за кадром. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, події відбулися на Донеччині поруч із населеним пунктом Спартак.

БМПТ "Термінатор" — це доволі рідкісна техніка ЗС РФ, якими зазвичай підсилюють танкові підрозділи. Такі машини не прийняті на озброєння російської армії офіційно, але їх уже неодноразово помічали в зоні бойових дій на території України.

Бойова машина покликана знищувати живу силу, бронетехніку і протитанкові засоби ворога. Для цього "Термінатори" оснащують двома 30-мм автоматичними гарматами 2А42, 7,62-мм кулеметом ПКТ, а також чотирма пусковими контейнерами для керованих ракет сімейства 9М120 комплексу "Атака".

Крім "Термінатора", FPV-дрони під керуванням операторів із СБУ знищили живу силу росіян і броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Остання зазнала удару в корму на перехресті доріг, втратила керування, імовірно, екіпаж дістав поранення, а потім зупинилася і згоріла.

Сергій Притула поділився, що під час збору на партію дронів-камікадзе, які атакували вищезгадані цілі РФ, $60 000 пожертвували самі росіяни, які живуть у Європі. Цей факт став сюрпризом для волонтерів, тому частині БПЛА дали назву "Привіт з Омська".

У серпні писали, що в Росії хочуть переробити списані танки Т-72 на БМПТ "Термінатор". Модернізацією займеться "Уралвагонзавод", який вже представив зразок на виставці "Армія 2023".