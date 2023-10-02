В РФ заявили о создании фотомодулей на кристалле для наведения ракет: чем это грозит

Технологию хотят использовать при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.

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В России впервые создали фотомодули на кристалле, которые будут использовать для систем наведения высокоточного оружия. Информация об этом появилась на сайте государственной корпорации "Ростех" 29 сентября.

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") заявил о разработке линейки матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния. Они якобы "видят" объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение.

Так выглядит кристаллический фотомодуль, который выпустил "Ростех"Так выглядит кристаллический фотомодуль, который выпустил "Ростех" Фото: Ростех

Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов, 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных (SPI). Для получения цветного изображения на поверхность матрицы нанесен RGB-фильтр Байера. Устройство формирует картинку разрешением 1280х1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью.

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Новые российские модули отличаются низким энергопотреблением в 60 мВ и "видят" в диапазоне 400-900 нм, что позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток. Производитель также утверждает, что его новая разработка может применяться в системах видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия. Технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.

Напомним, во второй половине сентября в "Ростехе" заявили, что в 10 раз увеличили выпуск ракет "Кинжал" и "Искандер". По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".

Отметим, что еще в начале февраля СМИ писали о том, что Россия начала упрощать производство высокоточных ракет из-за нехватки комплектующих. Россия вынуждена идти на упрощение производства, что позволяет руководителям предприятий отчитаться перед Кремлем о создании большого количества оружия, но оно гораздо хуже того, что выпускалось ранее. Упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате оно уже перестает быть высокоточным.