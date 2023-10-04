Взлетает на 7 км и несет 300 кг взрывчатки: чем опасен "умный" дрон-камикадзе Vila 1

Новые сербский беспилотник способен преодолеть 300 километров и поддерживает двустороннюю связь для более точного наведения.

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На сербской выставке "Партнер 2023" посвященной военным системам был представлен огромный дрон-камикадзе Vila 1 способный нести 300 килограмм взрывчатки. О его технических характеристиках сообщает портал Army Recognition.

Барражирующий боеприпас разработал сербский институт Vlatacom, а название дрона расшифровывается как Vlatacom Integrated Loiting Ammunition. Беспилотник имеет модульную архитектуру, разработанную для обеспечения адаптируемости и универсальности в различных военных операциях. Именно модульность конструкции позволяет интегрировать в Vila 1 различные системы наведения и конфигурации боеголовок, предназначенных для различных целей боевых операций. Боеголовка оснащена системой взрывателя vAF-M17/vFI-17 от Vlatacom для повышения точности наведения.

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Для управления Vila 1 использует комбинацию нескольких технологий. Дрон следует по заранее запрограммированной траектории полета к району цели, используя GNSS (глобальную навигационную спутниковую систему) и INS (инерциальную навигационную систему) для точного позиционирования. Радиовысотомер также способствует наведению ракеты. В целевой зоне беспилотник использует оптико-электронную систему и двустороннюю радиосвязь для точного наведения, дополненную искусственным интеллектом для автономного распознавания целей, что расширяет возможности прицеливания.

Барражирующий боеприпас Vila 1 запускается с боевой, оснащенную колесной формулой 8x8, чтобы обеспечить большую проходимость по сложному ландшафту. Пусковую трубу также можно интегрировать в подходящие по размеры военные корабли, что обеспечивает использование дрона на море. Беспилотник запускается с помощью твердотопливного ускорителя и использует турбореактивный двигатель для движения на крейсерской скорости 926 км/ч (или 0,75 Маха).

Барражирующий боеприпас Vila 1 имеет длину 5,5 м (без ускорителя), размах крыла 2,7 м, рабочую высоту от 50 м до более 7000 м и боевую част мощностью 300 кг. Vila 1 может похвастаться запасом хода до 300 км, включая функцию барражирования.

Планируется, что Vila 1, обеспечит тактическую гибкость войскам и будет выполнять не только роль дрона-камикадзе, но и беспилотника для разведки благодаря своей модульности. Более точные технические характеристики дрона и сроки его выпуска пока неизвестны.

Ранее Фокус сообщал, что в Сербии показали беспилотный гидроцикл Amur. Он может разгоняться до 75 км/ч и дистанционно управляется на большом расстоянии, чтобы вести разведку и уничтожать цели при необходимости.