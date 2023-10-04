Злітає на 7 км і несе 300 кг вибухівки: чим небезпечний "розумний" дрон-камікадзе Vila 1

Новий сербський безпілотник здатний подолати 300 кілометрів і підтримує двосторонній зв'язок для більш точного наведення.

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На сербській виставці "Партнер 2023", присвяченій військовим системам, було презентовано величезний дрон-камікадзе Vila 1, здатний нести 300 кілограмів вибухівки. Про його технічні характеристики повідомляє портал Army Recognition.

Боєприпас, що баражує, розробив сербський інститут Vlatacom, а назва дрона розшифровується як Vlatacom Integrated Loiting Ammunition. Безпілотник має модульну архітектуру, розроблену для забезпечення адаптованості та універсальності в різних військових операціях. Саме модульність конструкції дає змогу інтегрувати у Vila 1 різні системи наведення і конфігурації боєголовок, призначених для різних цілей бойових операцій. Боєголовка оснащена системою детонатора vAF-M17/vFI-17 від Vlatacom для підвищення точності наведення.

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Для управління Vila 1 використовує комбінацію кількох технологій. Дрон слідує за заздалегідь запрограмованою траєкторією польоту до району цілі, використовуючи GNSS (глобальну навігаційну супутникову систему) і INS (інерціальну навігаційну систему) для точного позиціювання. Радіовисотомір також сприяє наведенню ракети. У цільовій зоні безпілотник використовує оптико-електронну систему і двосторонній радіозв'язок для точного наведення, доповнену штучним інтелектом для автономного розпізнавання цілей, що розширює можливості прицілювання.

Баражувальний боєприпас Vila 1 запускається з бойової, оснащеної колісною формулою 8x8, щоб забезпечити більшу прохідність по складному ландшафту. Пускову трубу також можна інтегрувати у відповідні за розмірами військові кораблі, що забезпечує використання дрона на морі. Безпілотник запускається за допомогою твердопаливного прискорювача і використовує турбореактивний двигун для руху на крейсерській швидкості 926 км/год (або 0,75 Маха).

Баражувальний боєприпас Vila 1 має довжину 5,5 м (без прискорювача), розмах крила 2,7 м, робочу висоту від 50 м до понад 7000 м і бойову частку потужністю 300 кг. Vila 1 може похвалитися запасом ходу до 300 км, включно з функцією баражування.

Планується, що Vila 1, забезпечить тактичну гнучкість військам і виконуватиме не тільки роль дрона-камікадзе, а й безпілотника для розвідки завдяки своїй модульності. Більш точні технічні характеристики дрона і терміни його випуску поки невідомі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сербії показали безпілотний гідроцикл Amur. Він може розганятися до 75 км/год і дистанційно керується на великій відстані, щоб вести розвідку і знищувати цілі за необхідності.