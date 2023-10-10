"Минус миллионы долларов": дроны ВСУ удачно поохотились на технику оккупантов (инфографика)
Беспилотники "Армии дронов" лишили оккупантов САУ, пушек, систем противовоздушной обороны и радиотехнического оборудования.
За последние семь дней Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили 66 танков и боевых бронированных машин российских оккупантов на миллионы долларов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 9 октября.
"Минус миллионы долларов у россиян — "Армия дронов" продолжает поражать технику оккупантов. На прошлой неделе воины сконцентрировались на демилитаризации танков и бронированных машин", — написал Михаил Федоров.
Он добавил, что каждое поражение тяжелой техники конвертируется в миллионные потери для бюджета страны-агрессора Российской Федерации.
Какие цели поразили БПЛА с 2 по 9 октября
- 27 танков;
- 39 боевых бронированных машин;
- 13 самоходных артиллерийских установок;
- 30 пушек;
- 2 системы противовоздушной обороны;
- 26 грузовиков;
- 5 единиц радиотехнического оборудования;
- 91 опорный пункт;
- 6 складов БК;
- 46 бойцов ВС РФ;
- 1 миномет.
Ранее мы писали о том, как дрон "Пегас" расправился с техникой ВС РФ. Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил недорогим FPV-дроном с крафтовым именем "Steel front".
Напомним, в середине сентября на Донбассе FPV-дрон разделался с вражеским танком Т-72Б3. Ему не помог даже защитный "мангал". Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил неподалеку поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.