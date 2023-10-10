"Мінус мільйони доларів": дрони ЗСУ вдало пополювали на техніку окупантів (інфографіка)
Безпілотники "Армії дронів" позбавили окупантів САУ, гармат, систем протиповітряної оборони та радіотехнічного обладнання.
За останні сім днів Збройні сили України за допомогою безпілотних літальних апаратів знищили 66 танків і бойових броньованих машин російських окупантів на мільйони доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 9 жовтня.
"Мінус мільйони доларів у росіян — "Армія дронів" продовжує уражати техніку окупантів. Минулого тижня воїни сконцентрувалися на демілітаризації танків і броньованих машин", — написав Михайло Федоров.
Він додав, що кожне ураження важкої техніки конвертується в мільйонні втрати для бюджету країни-агресора Російської Федерації.
Які цілі вразили БПЛА з 2 по 9 жовтня
- 27 танків;
- 39 бойових броньованих машин;
- 13 самохідних артилерійських установок;
- 30 гармат;
- 2 системи протиповітряної оборони;
- 26 вантажівок;
- 5 одиниць радіотехнічного обладнання;
- 91 опорний пункт;
- 6 складів БК;
- 46 бійців ЗС РФ;
- 1 міномет.
Раніше ми писали про те, як дрон "Пегас" розправився з технікою ЗС РФ. Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив недорогим FPV-дроном із крафтовим ім'ям "Steel front".
Нагадаємо, в середині вересня на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Йому не допоміг навіть захисний "мангал". Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.