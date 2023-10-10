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Діджитал Російсько-українська війна

"Мінус мільйони доларів": дрони ЗСУ вдало пополювали на техніку окупантів (інфографіка)

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Фото: Міноборони України | Українські військові за допомогою дронів завдали противнику значної шкоди

Безпілотники "Армії дронів" позбавили окупантів САУ, гармат, систем протиповітряної оборони та радіотехнічного обладнання.

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За останні сім днів Збройні сили України за допомогою безпілотних літальних апаратів знищили 66 танків і бойових броньованих машин російських окупантів на мільйони доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 9 жовтня.

"Мінус мільйони доларів у росіян — "Армія дронів" продовжує уражати техніку окупантів. Минулого тижня воїни сконцентрувалися на демілітаризації танків і броньованих машин", — написав Михайло Федоров.

Він додав, що кожне ураження важкої техніки конвертується в мільйонні втрати для бюджету країни-агресора Російської Федерації.

Які цілі вразили БПЛА з 2 по 9 жовтня

  • 27 танків;
  • 39 бойових броньованих машин;
  • 13 самохідних артилерійських установок;
  • 30 гармат;
  • 2 системи протиповітряної оборони;
  • 26 вантажівок;
  • 5 одиниць радіотехнічного обладнання;
  • 91 опорний пункт;
  • 6 складів БК;
  • 46 бійців ЗС РФ;
  • 1 міномет.
втрати зс рф в Україні Fullscreen
Тільки за минулий тиждень окупанти втратили 66 одиниць бронетехніки
Фото: Telegram/Федоров

Раніше ми писали про те, як дрон "Пегас" розправився з технікою ЗС РФ. Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив недорогим FPV-дроном із крафтовим ім'ям "Steel front".

Нагадаємо, в середині вересня на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Йому не допоміг навіть захисний "мангал". Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.