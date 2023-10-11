Смартфоны оснастят функцией самовосстановления дисплея: когда появится эта технология

К 2028 году по прогнозам аналитиков производители стекол дисплеев или производители смартфонов обязательно оснастят свои устройства подобным функционалом.

Related video

Аналитическая компания CCS Insight, которая исследует технологическую отрасль, прогнозирует, что к 2028 году на рынок выйдут смартфоны с самовосстанавливающимися экранами от царапин. Об этом пишет портал Tech Spot.

Технология будет работать за счет использования нанопокрытия на поверхности экрана, считают аналитики. Если дисплей поцарапан, покрытие вступит в реакцию с воздухом, образуя новое скопление материала, заполняющее отметину.

Важно

Bluetooth на смартфоне нужно выключить: чем грозит постоянная работа этого модуля

Конечно, эта технология не сможет устранить большие видимые трещины, но она должна быть в состоянии удалять царапины, которые появляются на телефонах при ношении их в карманах или при повседневном использовании, например вместе с ключами. В компании CCS Insight уверены, что, либо производители смартфонов, либо производители стекол, выпустят самовосстанавливающиеся экраны до 2028 года.

LG Flex 2 имел технологию защиты от мелких царапин Фото: LG

Впрочем, журналисты портала Tech Spot напоминают, что подобную идею уже пыталась внедрить компания LG еще в 2013 году. В ее модельном ряду был смартфон LG Flex, который исправлял мелкие царапинки на задней крышке корпуса. Справляться удавалось только с самыми мелкими царапинками и в целом технология не получила популярности. Та же технология использовалась в G Flex 2 выпуска 2015 года. Но, как отмечают Tech Spot, результат не сильно впечатлял: на затирание царапинок уходили часы, а зачастую технология вообще не работала.

Патент Motorola на самовосстанавливающийся дисплей Фото: techspot.com

В 2017 году был обнаружен патент Motorola, в котором описывалось использование "полимера с памятью формы", материала, способного восстанавливать повреждения, изменяя свою форму посредством термоциклирования (быстрого изменения температуры). Применительно к верхней части экрана тепло может обеспечиваться самим телефоном. Даже Apple была вовлечена в это. В 2020 году компания из Купертино получила патент на складной iPhone с самовосстанавливающимся дисплеем. Но все это пока не принесло конкретных результатов.

Ранее Фокус сообщал, что американке пришлось сменить имя из-за обычного iPhone. Смартфоны ее друзей просто сходили с ума: как только они обращались по имени к своей подруге в их телефонах активировался голосовой помощник Siri.