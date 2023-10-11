Делает операторов дронов незаметными: для ВСУ создали модем HIMERA (видео)

Модем HIMERA предназначен для ретрансляции сигналов и может эффективно работать в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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Украинский производитель HIMERA выпустил модем для операторов дрона, которы делает их невидимыми для средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом рассказал представитель компании Алексей Олейник в эфире Espreso.TV в среду, 11 октября.

"Речь идет о модеме военного уровня с ППРЧ (технологии псевдослучайной перестройки рабочей частоты, — ред.), построенном полностью на коммерческих компонентах. Таких модемов можно выпускать десятки, сотни, сотни тысяч на самом деле в месяц, — сказал Олейник.

Модем HIMERA предназначен для ретрансляции сигналов. Его можно повесить на дрон, который висит в воздухе, или на любую другую высоту (вышку, мачту). Устройство может эффективно работать в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Особенно эта разработка будет полезна для операторов FPV-дронов. Модем позволит расширить зону действия этого вооружения и создаст более безопасные условия работы для военных.

"Идея этого модема такова, что пилот, который управляет коптером, находится в городе, о котором вообще может никто не знать — за несколько сотен и даже километров от точки, с которой управляется дрон", — уточнил представитель компании HIMERA.

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Напомним, украинцы создали рацию Himera, которую не могу подавить россияне, и успешно используют технику на фронте. Она не только способна сопротивляться системам РЭБ противника, но и может работать как GPS-маяк, помогая искать и эвакуировать раненых воинов.

Ранее мы также писали о том, что инженеры нашли способ раздавать дронам Интернет Starlink. Операторы могут получать видеосигнал и управлять беспилотниками, даже если нет сотового покрытия.