Робить операторів дронів непомітними: для ЗСУ створили модем HIMERA (відео)

Модем HIMERA призначений для ретрансляції сигналів і може ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Related video

Український виробник HIMERA випустив модем для операторів дронів, який робить їх невидимими для засобів радіоелектронної боротьби противника. Про це розповів представник компанії Олексій Олійник в ефірі Espreso.TV у середу, 11 жовтня.

"Йдеться про модем військового рівня з ППРЧ (технології псевдовипадкової перебудови робочої частоти, — ред.), побудований повністю на комерційних компонентах. Таких модемів можна випускати десятки, сотні, сотні тисяч насправді на місяць, — сказав Олійник.

Модем HIMERA призначений для ретрансляції сигналів. Його можна повісити на дрон, який висить у повітрі, або на будь-яку іншу висоту (вишку, щоглу). Пристрій може ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливо ця розробка буде корисна для операторів FPV-дронів. Модем дасть змогу розширити зону дії цього озброєння і створить безпечніші умови роботи для військових.

"Ідея цього модему така, що пілот, який керує коптером, перебуває в місті, про яке взагалі може ніхто не знати, — за кілька сотень і навіть кілометрів від точки, з якої керується дрон", — уточнив представник компанії HIMERA.

Дивитися з 16:47

Нагадаємо, українці створили рацію Himera, яку не можуть придушити росіяни, і успішно використовують техніку на фронті. Вона не тільки здатна чинити опір системам РЕБ противника, а й може працювати як GPS-маяк, допомагаючи шукати та евакуювати поранених воїнів.

Раніше ми також писали про те, що інженери знайшли спосіб роздавати дронам Інтернет Starlink. Оператори можуть отримувати відеосигнал і керувати безпілотниками, навіть якщо немає стільникового покриття.