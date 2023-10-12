Нужна информация: в Минцифры показали "таинственный" РЭБ, за которым охотятся ВСУ (видео)

Как мобильный, так и стационарный комплекс РЭБ "Триада", как утверждают росСМИ, может "положить" канал управления дронами и наведения ракет.

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Российские оккупанты для того, чтобы перекрыть Вооруженным силам Украины доступ к спутниковой связи, применяют засекреченную систему радиоэлектронной борьбы "Триада". Как распознать такую технику и куда о ней нужно сообщать, украинцам рассказали в Министерстве цифровой трансформации в четверг, 12 октября.

Украинцев призвали сообщать о вражеской системе РЭБ в чатбот "єВорог". Так как это помогает нашим военным обнаруживать такие комплексы радиоэлектронной борьбы противника и ликвидировать их. Особенно воинам сейчас необходимы данные о редкой системе радиоэлектронной борьбы оккупантов под названием "Триада".

Также в профильном ведомстве обратили внимание на то, что бойцам ВСУ можно сообщать о:

ракетных комплексах С-300 и "Искандер";

системах связи;

средствах радиоэлектронной борьбы;

бензовозах;

скоплениях иной техники.

Людям также напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности, информируя о технике противника с помощью мобильных приложений. После отправки заявки нужно удалить переписку, фото и видео с устройства. Также нежелательно и опасно обсуждать по телефону нахождение или перемещение техники ВС РФ.

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Что известно о российской системе РЭБ "Триада"

"Триада-2С" ("Триада-2.3") — комплекс радиоэлектронной борьбы для поражения спутников связи противника. Комплекс создавался в двух вариантах — мобильном и стационарном. Это мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи, внешний вид которого, как и характеристики этого комплекса на данный момент не известны широкой публике. Утверждается, что возможности станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями.

Известно, что опытно-конструкторские работы по проекту подавления спутников связи "Триада-2" были начаты в 2001 году в сорок шестом центральном научно-исследовательском институте министерства обороны России, расположенном в городе Москве. Элементы комплекса изготавливаются на владимирском заводе "Электроприбор".

Отметим, что информации в прессе об этом комплексе очень мало. А российская пропаганда утверждает, что он является "убийцей спутниковой связи", поэтому может положить канал управления дронами и наведения ракет.

Напомним, в конце сентября в Минцифры показали "засекреченный" РЭБ оккупантов. Комплекс "Поле-21М" российские военные устанавливают на вышках мобильных операторов и высотных зданиях, "оглушая" и "ослепляя" украинские беспилотники.

А в начале сентября Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России, которые мешают контрнаступлению ВСУ. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.