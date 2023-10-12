Потрібна інформація: у Мінцифри показали "таємничий" РЕБ, за яким полюють ЗСУ (відео)

Як мобільний, так і стаціонарний комплекс РЕБ "Тріада", як стверджують росЗМІ, може "покласти" канал управління дронами й наведення ракет.

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Російські окупанти для того, щоб перекрити Збройним силам України доступ до супутникового зв'язку, застосовують засекречену систему радіоелектронної боротьби "Тріада". Як розпізнати таку техніку і куди про неї потрібно повідомляти, українцям розповіли в Міністерстві цифрової трансформації в четвер, 12 жовтня.

Українців закликали повідомляти про ворожу систему РЕБ у чатбот "єВорог". Бо це допомагає нашим військовим виявляти такі комплекси радіоелектронної боротьби противника та ліквідувати їх. Особливо воїнам зараз необхідні дані про рідкісну систему радіоелектронної боротьби окупантів під назвою "Тріада".

Також у профільному відомстві звернули увагу на те, що бійцям ЗСУ можна повідомляти про:

ракетних комплексах С-300 та "Іскандер";

системах зв'язку;

засобах радіоелектронної боротьби;

бензовозах;

скупченнях іншої техніки.

Людям також нагадали про те, що необхідно дотримуватися правил безпеки, інформуючи про техніку противника за допомогою мобільних додатків. Після надсилання заявки потрібно видалити листування, фото і відео з пристрою. Також небажано і небезпечно обговорювати телефоном знаходження або переміщення техніки ЗС РФ.

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Що відомо про російську систему РЕБ "Тріада"

"Тріада-2С" ("Тріада-2.3") — комплекс радіоелектронної боротьби для ураження супутників зв'язку противника. Комплекс створювався у двох варіантах — мобільному і стаціонарному. Це мобільний комплекс радіоелектронного ураження супутників зв'язку, зовнішній вигляд якого, як і характеристики цього комплексу, наразі не відомі широкому загалу. Стверджується, що можливості станції активних перешкод дають змогу ефективно боротися з усіма сучасними радіолокаційними станціями.

Відомо, що дослідно-конструкторські роботи за проєктом придушення супутників зв'язку "Тріада-2" було розпочато 2001 року в сорок шостому центральному науково-дослідному інституті міністерства оборони Росії, розташованому в місті Москві. Елементи комплексу виготовляються на володимирському заводі "Електроприлад".

Зазначимо, що інформації в пресі про цей комплекс дуже мало. А російська пропаганда стверджує, що він є "убивцею супутникового зв'язку", тож може покласти канал управління дронами та наведення ракет.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Мінцифри показали "засекречений" РЕБ окупантів. Комплекс "Поле-21М" російські військові встановлюють на вишках мобільних операторів і висотних будівлях, "оглушаючи" і "засліплюючи" українські безпілотники.

А на початку вересня Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії, які заважають контрнаступу ЗСУ. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники і зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.