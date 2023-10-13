Пригодится полиции и спецназу: Sig Sauer научила дрон стрелять из пистолета P365 (видео)

FPV-дроны с пистолетами послужат для освобождения заложников или сохранят жизнь правоохранителям, а так же помогут обезвредить противника, спрятавшегося в укрытии.

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Легендарный производитель оружия Sig Sauer решил поэкспериментировать с дронами и установил на квадрокоптер iFlight ProTek60 Pro свой пистолет P365 для помощи полиции и спецслужбам в их работе. Об этом сообщает портал The Drive.

Компания отмечает, что решилась на подобный симбиоз из-за того, что именно дроны сегодня являются одним из главных инструментов у правоохранительных органов и военных. Подобную модификацию могут успешно использовать небольшие подразделения или даже один человек.

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Sig Sauer представили на съезде Ассоциации армии США (AUSA) еще один беспилотник от компании Lumenier. И если на iFlight ProTek60 Pro пистолет крепится сверху, то на дроне Lumenier инженеры решили разместить его снизу. Затвор и спусковой крючок управляется с помощью специального сервопривода. В дронах используется обычная, не модифицированные версии пистолетов P365 и P365XL, которые доступны в продаже по всему миру и очень популярны в США.

На беспилотник Lumenier пистолет прикрепили снизу Фото: the drive

Оператор управляет этими дронами через пульт, а камеры показывают ему изображение в режиме реального времени. Нацеливание происходит благодаря встроенному лазерному прицелу. Инженеры утверждают, что отдача при выстреле из пистолета оказывает незначительное влияние на устойчивость квадрокоптера.

Эксперты The Drive отмечают, что вооруженные квадрокоптеры можно использовать для разведки, особенно в плотной городской среде, где бывает сложно просто заглянуть за углы или внутрь зданий. Тогда у операторов будет возможность немедленно вступить в бой с любым врагом, на который они могут наткнуться. Даже имея всего лишь пистолет, подобный вооруженный дрон может предложить дополнительный способ поразить противника, находящегося в укрытии.

Кроме того, комбинация пистолета и квадрокоптера может оказаться полезной при спасении заложников и других локальных сценариях борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности. Они часто происходят внутри зданий или других замкнутых пространств.

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