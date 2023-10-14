Через российскую криптовалютную биржу Garantex финансируют террористов ХАМАС, — WSJ

Через российскую криптобиржу проводят больше транзакций, чем было до начала полномасштабного вторжения в Украину. Для РФ и других группировок Garantex стала альтернативой после санкций.

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Криптобиржа Garantex передает десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС несмотря на западные санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать попыткам РФ обходить финансовую блокаду за вторжение в Украину. Однако авторы констатируют, что спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и источников издания, россияне продолжают пользоваться криптобиржей. Сейчас ее роль увеличивается, как глобальный канал для отмывания средств и финансирования боевиков.

Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль накануне начала боевых действий 7 октября. Цифровые кошельки Исламского джихада, которые присоединились к ХАМАС, получили 93 млн долларов через Garantex. В США еще в 2022 году Минфин отчитывался, что пробелы в контроле за финансовыми преступлениями на криптовалютных биржах могут позволить террористическим группировкам злоупотреблять ими. То же самое говорил министр обороны Израиля Йоав Галант.

РФ использует криптобиржу для перевода рублей в другие валюты, это происходит наличными в офисах Garantex. Взамен они получают стейблкоины, часть из которых привязана к доллару США. Затем деньги можно обналичить за границей с помощью местной сети партнеров.

По данным поставщика криптоданих Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.

График операций на бирже Garantex с января 2022 года

В РФ не скрывают, что используют криптобиржу для расчетов. В Минфине говорят, что это является альтернативным путем для финансирования. К тому же альтернатив Garantex в России по сути нет. Binance недавно вышел с рынка и продал свою долю в бирже Garantex.

Напомним, 12 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что блокада Сектора Газа и действия израильских военных в регионе не могут быть расценены как акт террора.

14 октября СМИ писали, что США могут отправить морпехов в Израиль для усиления войск.