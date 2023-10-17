Наперекор оккупантам: дрон НГУ поразил цель под огнем из трассирующих пуль (видео)

С помощью беспилотника-камикадзе "Rusoriz" бойцы экипаж дрона ликвидировал УАЗ, который ехал в темное время суток по дороге.

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Бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов "Ласточка" 11-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожили ударными дронами российский УАЗ. Соответсвующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября.

Вылет FPV-дрона на эту операцию усложнился тем, что российские оккупанты пытались сбить беспилотник трассирующими пулями. На видеокадрах видно, как святящиеся в полете пули проходили очень близко к дрону, но не задели его. В то же самое время экипаж "Самосуд" осторожно подводил БПЛА к цели: автомобилю УАЗ, который с включенными фарами двигался по дороге. Дрон-камикадзе облетел свою "жертву" под разными углами, так как оператор пытался найти наиболее удачную точку для поражения движущейся техники. Когда это было сделано, беспилотник начал стремительно снижаться и врезался в машину.

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"Нет, это не "Звездные войны". Это трассирующие пули летели по дрону. Но они не помешали ему "влупить" очередную "буханку" (машину УАЗ — ред.)", — подписали военные видео.

Ранее мы писали о том, как украинские беспилотники уничтожили российскую БМП. Военные выследили боевую машину пехоты и ночью отправили на охоту беспилотный бомбардировщик, успешно выполнивший свою задачу.

Кроме того 12 октября военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ. На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину.