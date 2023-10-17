Наперекір окупантам: дрон НГУ вразив ціль під вогнем із трасуючих куль (відео)

За допомогою безпілотника-камікадзе "Rusoriz" бійці екіпажу дрона ліквідували УАЗ, який їхав у темну пору доби дорогою.

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Бійці підрозділу безпілотних літальних апаратів "Ластівка" 11-ї бригади Національної гвардії України знищили ударними дронами російський УАЗ. Відповідне відео опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 16 жовтня.

Виліт FPV-дрона на цю операцію ускладнився тим, що російські окупанти намагалися збити безпілотник трасуючими кулями. На відеокадрах видно, як кулі, що світяться в польоті, проходили дуже близько до дрона, але не зачепили його. Водночас екіпаж "Самосуду" обережно підводив БПЛА до цілі: автомобіля УАЗ, який з увімкненими фарами рухався дорогою. Дрон-камікадзе облетів свою "жертву" під різними кутами, оскільки оператор намагався знайти найбільш вдалу точку для ураження рухомої техніки. Коли це було зроблено, безпілотник почав стрімко знижуватися і врізався в машину.

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"Ні, це не "Зоряні війни". Це трасуючі кулі летіли по дрону. Але вони не завадили йому "влупити" чергову "буханку" (машину УАЗ — ред.)", — підписали військові відео.

Раніше ми писали про те, як українські безпілотники знищили російську БМП. Військові вистежили бойову машину піхоти й вночі відправили на полювання безпілотний бомбардувальник, який успішно виконав своє завдання.

Крім того, 12 жовтня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника направив дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.