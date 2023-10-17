Защитит любой военный транспорт: на что способна новая система РЭБ DroneSentry-X Mk2

С помощью искусственного интеллекта система DroneSentry-X Mk2 быстро находит и распознает БПЛА, помогая их уничтожить.

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Австралийско-американская компания DroneShield, антидроновый ружья которой активно закупают страны НАТО, представила очередной модуль радиоэлектронной борьбы DroneSentry-X Mk2 для защиты от беспилотников. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Компания особо отмечает универсальность своего нового модуля. Он достаточно компактный и его можно установить на стандартные багажники на крыше автомобиля, на военные машины, надводные корабли и беспилотные мобильные платформы. Модуль также можно развернуть в качестве постоянной или стационарной установки на стандартных мачтах или башнях-треногах, чтобы защищать позиции во время операций.

Модуль РЭБ DroneSentry-X Mk2 Фото: DroneShield

DroneSentry-X Mk2 поддерживает пассивное обнаружение, идентификацию и отслеживание одновременно нескольких беспилотников благодаря многоцелевой технологии AI/ML DroneShield RFAI. Также систему оснастили искусственным интеллектом, который быстро предоставляет оператору данные о цели и ее координаты, сверяясь со своей базой данных разных объектах и моделях БПЛА.

DroneSentry-X Mk2 имеет пользовательский веб-интерфейс, который позволяет операторам просматривать в режиме реального времени аналитику локальной активности обнаружения с наложением карты, а также настраивать автоматическое или ручное отключение системы. Обновления запатентованного механизма обнаружения DroneShield на базе искусственного интеллекта и машинного обучения гарантируют, что Drone Sentry-X Mk2 эффективен и постоянно развивается в быстро меняющейся среде угроз, уверяют разработчики.

DroneSentry-X Mk2 также совместим с технологией DroneLocator, предоставляющей критически важную информацию, такую ​​как координаты дрона и контроллера, высоту и скорость, в режиме реального времени. А еще система имеет открытую архитектуру, что позволит военным инженерам и программистам настроить и адаптировать программное обеспечение под свои армейские нужды.

Ранее Фокус сообщал, что DroneShield выпусктила новые антидроновые "пистолеты" DroneGun Mk4. Модель получилась очень компактной и легкой (чуть больше 3 кг), а по виду больше напоминает крупный пистолет. Как уверяет производитель, небольшой вес и удобная рукоять позволяют применять прибор одной рукой, а эффективность при этом ничуть не пострадала.