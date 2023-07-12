НАТО закупит антидроновые ружья и РЭБ от DroneShield: как они cбивают беспилотники

Члены Альянса должны усилить свои войска комплексами RfPatrol Mk2, DroneGun Mk3, DroneGun Mk4 и DroneSentry-X.

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Продукцию компании DroneShield из Австралии внесли в список военного оборудования, обязательного для закупок армиями НАТО, сообщает Stockhead. Руководство Североантлантического Альянса заинтересовали модели RfPatrol Mk2, DroneGun Mk3, DroneGun Mk4 и DroneSentry-X.

Какую продукцию DroneShield рекомендует НАТО

RfPatrol Mk2 — это пассивное устройство для автоматического обнаружения любой угрозы с БПЛА с обзором на 360° благодаря встроенной всенаправленной ISM-антенне. Модель поддерживает полный спектр угроз БПЛА, использующих частоты ISM и радиочастотные ссылки , независимо от скорости объекта, в одиночном или групповом режиме. Так же RfPatrol Mk2 используется для обнаружения угроз по окружности 4000 метров (1000 метров в городских районах), с двумя режимами оповещения (Скрытность/невидимость или Проблеск/визуальный).

RfPatrol Mk2

DroneGun Mk3 — это компактный и легкий антидроновый пистолет, с которым можно управиться всего одной рукой. Он позволяет операторам выбирать нужный частотный режим, чтобы "глушить" пролетающие низко беспилотники. При срабатывании сигнала вражеский дрон будет вынужден приземлиться или оставаться близко к земле (что позволит его захватить), либо вернуться к оператору противника — видеопоток будет немедленно отключен, для предотвращения сбора данных.

DroneGun Mk3

DroneGun Mk4 – это более дальнобойный и мощный пистолет, который блокирует канал передачи изображения из камеры дрона, а также способен обездвижить и сам беспилотник. Корпус с уровнем защиты IP67 позволяет эксплуатировать устройство в любых погодных условиях. У этой модели повышенная производительность прерывания при сохранении компактного дизайна, обеспечивающая эффективную направленность и безопасную среду для оператора.

DroneGun Mk4

Drone Sentry-X представляет собой модуль РЭБ с защитой на 360°. Он использует встроенные датчики для обнаружения любых БПЛА и эту систему можно использовать прямо в движении на любом транспортном средстве. Обнаружение угрозы по окружности 3000 метров, помехи сигнала по окружности 500 метров – автоматический анализ диапазона частот ISM 2.4Ghz – 5.8Ghz & GNSS L1 – GNSS L2 (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, NAVIC, QZSS).

Системы от DroneShield, которые попали в каталог НАТО Фото: Скриншот

Что такое "каталог вооружений НАТО"

Это своеобразное "меню", из которого каждая страна-участница блока НАТО может выбрать оружие для своей армии. Именно вооружение из каталога является обязательным к использованию, потому Северо-Атлантический Альянс стремится к единообразию и стандартизации всех военных систем и оборудования, которые используются в разных странах, входящих в блок. Это необходимо для успешной логистики, закупок и обслуживания техники.

Военные компании, производящие то или иное оборудование для армий НАТО, получают для своих моделей специальный 13-значный числовой NSN-код, который помогает четко и просто делать заказы упрощая процесс закупок. Присвоение NSN также имеет значение для клиентов, не входящих в НАТО, поскольку считается, что это означает, что продукт достиг определенного уровня признания среди самых взыскательных военных клиентов в мире, членов НАТО и союзников НАТО.

Как DroneShield сотрудничает с НАТО

Австралийская компания подписывает один военный контракт за другим на поставки своих антидроновых решений. Уже завершен контракт на $3,8 миллиона с Министерством обороны США. Так же в компанию поступили очередные $7 миллионов ​​в 1 квартале 2023 года по следующему контракту с Пентагоном.

В настоящее время DroneShield завершает выбор места для создания более крупной промышленной площадки, чтобы обеспечить быстрое насыщение антидроновыми решениями армий стран НАТО.

По словам Олега Ворника, генерального директора компании DroneShield, "в нынешней неопределенной геополитической обстановке правительства стран "Пяти глаз" (Австралии, Новой-Зеландии, США, Канады и Великобритании) уделяют значительное внимание закупкам антидроновых систем".

В январе писали, как ВСУ прославили ружье DroneGun от DroneShield на весь мир. С его помощью украинские военные сбили множество российских беспилотников.

Ранее мы более подробно писали про новые антидроновые пистолеты DroneGun Mk4. Рассказывали об их особенностях и о том, как они помогут ВСУ.