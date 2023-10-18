Новое слово в воздушных боях: раскрыты главные преимущества дронов XQ-58A Valkyrie (видео)

Инновационная модель с ИИ может выполнять широкий спектр задач, включая разведку и ведение оборонительных действий, и даже дествовать в составе роя.

Related video

Новый автономный стелс-беспилотник XQ-58A Valkyrie стал мощным и инновационным самолетом с улучшенными аэродинамическими характеристиками, способным выполнять различные задачи без пилота и интегрироваться в рой беспилотников. О преимуществах этого украинского дрона написало медиа Interesting Engineering в понедельник, 16 октября.

Разработанный в Исследовательской лаборатории ВВС, этот высокоскоростной и недорогой самолет является ключевым компонентом проекта Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT). Одной из отличительных особенностей XQ-58A Valkyrie является его новаторская конструкция. Трапециевидный фюзеляж органично сочетает в себе стреловидные основные крылья, характерный V-образный хвост и верхний воздухозаборник. Такая уникальная конфигурация не только улучшает аэродинамические характеристики самолета, но и делает его исключительно малозаметным, что представляет собой серьезную проблему для потенциального противника.

Работая на впечатляющей высоте (14 километров), беспилотник Valkyrie хорошо подготовлен к выполнению самых разных задач и в самых разных условиях. Будь то ведение разведки в глубине вражеской территории или патрулирование воздушного пространства, этот беспилотный летательный аппарат демонстрирует удивительную адаптивность.

В отличие от обычных военных самолетов, XQ-58A Valkyrie не использует для взлета и посадки традиционные взлетно-посадочные полосы. Вместо этого он использует ракетную систему запуска и парашютного восстановления, что позволяет ему действовать с различных стартовых платформ. Компактные размеры и минимальные требования к материально-техническому обеспечению делают его идеальным решением для работы в удаленных районах и зонах ограниченного доступа.

Адаптивность XQ-58A позволяет ему выполнять различные функции — от разведки до ведения оборонительных действий и даже отвлечения огня противника. Кроме того, он может легко действовать в составе роя беспилотников, действуя как под непосредственным руководством пилота, так и без него, что позволяет выполнять различные боевые сценарии.

Interesting Engineering считает, что XQ-58A Valkyrie представляет собой новую эру в воздушной войне, сочетая в себе передовую конструкцию, высотные возможности и оперативную адаптивность. По мере развития технологий становится очевидным, что "Валькирия" способна сыграть ключевую роль в формировании будущего военной авиации. Способность выполнять широкий спектр задач в сочетании со скрытностью и нетрадиционными методами запуска делает ее настоящим "игроком" на современном поле боя.

Беспилотник XQ-58A Valkyrie: что о нем известно

XQ-58A представляет собой недорогой тактический беспилотный летательный аппарат, созданный по принципу "чистого листа". Он меняет парадигму технологии тактических БПЛА, обеспечивая сочетание дальности полета, высокой скорости и маневренности. Дрон также обладает возможностью применения летального оружия из внутреннего бомбоотсека и крыльевых установок. Независимость от взлетно-посадочной полосы и огромная дальность полета обеспечивают максимальную эксплуатационную гибкость и полезность для боевых действий.

Технические характеристики XQ-58A Valkyrie

длина — 9,1 м;

размах крыльев — 8 м;

масса — 1,1 т;

двигатель — турбовентилятор;

максимальная стартовая масса — 2,7 т;

объем внутренней полезной нагрузки — 272 кг;

вместимость среднего крыла — 272 кг;

крейсерская скорость — около 857 км/ч;

эксплуатационная высота — 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL);

управление — ручное или запрограммированное.

Напомним, в конце августа стало известно, что ВВС США хотят получить 2000 беспилотников Valkyrie с ИИ. Пентагон планирует получить из бюджета около 6 млрд на эту программу, а стоимость каждого дрона "Валькирия" будет составлять от $3 до $25 млн, но некоторые эксперты против создания "умного" оружия.

А в начале мая мы писали о том, что инженеры улучшили боевой стелс-дрон XQ-58A Valkyrie. Тогда исполнительный директор Kratos Эрик ДеМарко заявил, что тактические реактивные БПЛА XQ-58A Valkyrie признаны самыми функциональными и доступными в своем классе.