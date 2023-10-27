"Дронов в разы больше": эксперт объяснил скандал со Шмыгалем и производителем DJI

Слова о поставке 60% всех беспилотников Mavic могут быть правдой, ведь Украине помогают много союзников по всему миру, считает Валерий Яковенко.

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Китайский производитель DJI раскритиковал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за заявления о масштабах применения его беспилотников в боевых действиях. Основатель украинской компании DroneUA Валерий Яковенко оценил ситуацию и раскрыл важные нюансы в комментарии порталу dev.ua.

Денис Шмыгаль 12 октября выступил на Киевском международном экономическом форуме и сообщил, будто Украина закупает 60% всех дронов линейки Mavic, произведенных DJI. Компания-производитель вскоре отреагировала и сообщила, что слова украинского премьера не соответствуют действительности, ведь она уже давно запретила применять свои БПЛА в боевых действиях.

"Мы крайне удивлены заявлением украинского премьер-министра, поскольку он не имеет информации о производственных показателях DJI", — заявили представитель компании изданию Defense News.

Валерий Яковенко обратил внимание, что в первоисточнике ответа DJI не опровергает объемы продаж, но уверяет, что у Дениса Шмыгаля нет подтвержденной информации от самой компании. Кроме того, производитель напомнил, что не поставляет свою продукцию в Украину или РФ.

Украинские военные запустили дрон DJI Mavic 3 на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Эксперт объяснил, что из-за действующих запретов оборудование поставляют, но не напрямую, а через другие страны. К примеру, Россия получает дроны DJI из Беларуси, нескольких стран Востока, а также контрабандой из Китая. Международные санкции действуют, поэтому как минимум один из поставщиков РФ из арабских стран попал в санкционный список и прекратил свое существование вскоре после начала полномасштабного вторжения — такая же судьба может настигнуть любого партнера россиян.

При этом Украине помогает весь цивилизованный мир, любая страна и предприятие пытается сотрудничать. Валерий Яковенко поделился, что недавно побывал в США на выставках CUAV Expo в Лас-Вегасе или AUSA в Вашингтоне и не встретил там ни одной компании, которая отказывалась от помощи украинцам.

Бизнесмен добавил, что производство оборудования просто не успевает за спросом, поэтому весь мир получает новую технику в рамках "алокаций" — распределения производственных мощностей под потребности рынков. Благодаря этому спрос потребителей удовлетворяют в соответствии с их историческими объемами закупок.

"Учитывая то, что абсолютное большинство цивилизованного мира являются союзниками именно Украины — предположение, что в Украину попадает более 60% мирового флота коммерческих дронов — корректно. В Украине больше дронов в разы, чем у представителей террористов", — уверяет Валерий Яковенко.

Россия, в свою очередь, вливает на рынок беспилотников много денег, что повышает мировые цены. Из-за этого им удается получить значительную часть дронов, хотя и меньше, чем Украине.

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину. Компания выступила категорически против применения ее продукции в военных целях.

С 1 сентября 2023 года Китай ввел экспортные ограничения для дронов. Власти запретили без разрешения вывозить из страны многие модели гражданских дронов, поднимающих большой вес или способных летать 30 минут.

В октябре появилась информация, что ограничения Китая ухудшает ситуацию в Украине. Украинские волонтеры заявили о сокращении количества дронов и деталей к ним. Какая-то продукция еще осталась на складах в Европе, но и она подходит к концу, поэтому нужно как можно быстрее найти альтернативы.