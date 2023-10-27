"Дронів у рази більше": експерт пояснив скандал зі Шмигалем і виробником DJI

Слова про постачання 60% усіх безпілотників Mavic можуть бути правдою, адже Україні допомагають багато союзників по всьому світу, вважає Валерій Яковенко.

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Китайський виробник DJI розкритикував прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля через заяву про масштаби застосування його безпілотників у бойових діях. Засновник української компанії DroneUA Валерій Яковенко оцінив ситуацію та розкрив важливі нюанси в коментарі порталу dev.ua.

Денис Шмигаль 12 жовтня виступив на Київському міжнародному економічному форумі та повідомив, що нібито Україна закуповує 60% усіх дронів лінійки Mavic, вироблених DJI. Компанія-виробник невдовзі відреагувала та повідомила, що слова українського прем'єра не відповідають дійсності, адже вона вже давно заборонила застосовувати свої БПЛА в бойових діях.

"Ми вкрай здивовані заявою українського прем'єр-міністра, оскільки він не має інформації про виробничі показники DJI", — заявили представник компанії виданню Defense News.

Валерій Яковенко звернув увагу, що в першоджерелі відповіді DJI не спростовує обсяги продажів, але запевняє, що в Дениса Шмигаля немає підтвердженої інформації від самої компанії. Також виробник нагадав, що не постачає свою продукцію в Україну або РФ.

Українські військові запустили дрон DJI Mavic 3 на фронті Фото: Генштаб ЗСУ

Експерт пояснив, що через чинні заборони обладнання постачають, але не безпосередньо, а через інші країни. Наприклад, Росія отримує дрони DJI з Білорусі, кількох країн Сходу, а також контрабандою з Китаю. Міжнародні санкції діють, тому щонайменше один із постачальників РФ із арабських країн потрапив до санкційного списку та припинив своє існування незабаром після початку повномасштабного вторгнення — така сама доля може спіткати будь-якого партнера росіян.

Водночас Україні допомагає весь цивілізований світ, будь-яка країна та підприємство намагається співпрацювати. Валерій Яковенко поділився, що нещодавно побував у США на виставках CUAV Expo в Лас-Вегасі або AUSA у Вашингтоні та не зустрів там жодної компанії, яка б відмовлялася від допомоги українцям.

Бізнесмен додав, що виробництво обладнання просто не встигає за попитом, тому весь світ отримує нову техніку в межах алокацій — розподілу виробничих потужностей під потреби ринків. Завдяки цьому попит споживачів задовольняють відповідно до їхніх історичних обсягів закупівель.

"Із огляду на те, що абсолютна більшість цивілізованого світу є союзниками саме України, припущення, що до України потрапляє понад 60% світового флоту комерційних дронів, коректне. В Україні більше дронів у рази, ніж у представників терористів", — запевняє Валерій Яковенко.

Росія, зі свого боку, вливає на ринок безпілотників багато грошей, що підвищує світові ціни. Через це їм вдається отримати значну частину дронів, хоча й менше, ніж Україні.

Варто нагадати, що у квітні 2022 року DJI зупинила постачання дронів у Росію та Україну. Компанія виступила категорично проти застосування її продукції у воєнних цілях.

Із 1 вересня 2023 року Китай ввів експортні обмеження для дронів. Влада заборонила без дозволу вивозити з країни багато моделей цивільних дронів, що піднімають велику вагу або здатні літати 30 хвилин.

У жовтні з'явилася інформація, що обмеження Китаю погіршує ситуацію в Україні. Українські волонтери заявили про скорочення кількості дронів і деталей до них. Якась продукція ще залишилася на складах у Європі, але й вона добігає кінця, тож потрібно якнайшвидше знайти альтернативи.