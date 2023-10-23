"ЗСУ працюють наосліп": заборона Китаю на продаж дронів погіршує ситуацію в Україні, — BBC

Українці скуповують запаси БПЛА й деталей до них у Європі та не знають, що робити, коли вони закінчаться. Особливе занепокоєння викликає доступ до тепловізорів.

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Обмеження на експорт безпілотників, запроваджені в Китаї, можуть позбавити українських військових важливого обладнання, необхідного для ведення бойових дій. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому ВВС у неділю, 22 жовтня.

У статті йдеться про те, що більшість безпілотників, які використовуються під час бойових дій в Україні, виробляються в Китаї та купуються з рук. Українські військові під час боїв втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць, і тому нові поставки життєво важливі, однак дослідники помітили ознаки скорочення кількості китайських безпілотників і запчастин до них, які постачаються як Україні, так і Росії.

Введені Китаєм обмеження стосуються далекобійних безпілотників масою понад 4 кг і пов'язаного з ними обладнання, яке потребує експортних ліцензій і сертифікатів кінцевого користувача. Українські волонтерські групи допомагають українській армії поповнювати запаси безпілотників на пожертвувані кошти. Однак ситуація з поставками запчастин ускладнюється, що може погіршити ситуацію на фронті.

"Зміна на цей час полягає в тому, що ми стали активніше закуповувати все, що залишилося на європейських складах. Але що ми робитимемо надалі, поки неясно. Особливо турбує наявність таких деталей, як тепловізійні камери. Оскільки дні стають коротшими, а ночі довшими, це, безумовно, позначається на постачанні наших військових і на веденні бойових дій загалом, оскільки в нас немає такої кількості тепловізійних дронів. Наші підрозділи вночі працюють наосліп", — розповіла журналістам медіа засновниця БФ Dignitas Любов Шипович.

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Китайські безпілотники широко використовуються як у комерційних цілях, так і для військових операцій. Однак найбільший виробник безпілотників DJI припинив прямі продажі в Україну і Росію у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, що додатково посилює проблему з поставками. Для українських волонтерів, які займаються закупівлею безпілотників для військових, доводиться шукати альтернативні варіанти.

Загалом, обмеження на експорт китайських безпілотників створили проблеми для України та Росії в забезпеченні потрібними військовими ресурсами. Українські волонтери й солдати турбуються про доступність безпілотників і запчастин у майбутньому, оскільки нові обмеження можуть негативно вплинути на постачання і ведення бойових дій. Вони шукають нові рішення, зокрема розвиток власного виробництва і пошуки поставок в інших країнах.

Нагадаємо, на початку жовтня ми писали про те, що Китай заважає Україні виграти війну дронів. У той час як Іран і Туреччина озброюють Росію і Україну відповідно великими безпілотниками військового рівня, дешеві цивільні дрони війська отримують переважно з Китаю. Ось тільки з 1 вересня китайська влада запровадила експортні обмеження, чим сильно скоротила продажі.

Зазначимо, що наприкінці серпня чинний на той час міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна вийде на масове виробництво дронів. За його словами, сьогодні в Україні допущено до експлуатації близько 30 екземплярів безпілотників від різних виробників.