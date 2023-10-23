Bayraktar TB2 став хітом продажів: скільки купили дронів завдяки Україні та Азербайджану

До кінця 2023 року найвідоміший турецький дрон куплять армії 32 країн світу в кількості майже 500 штук.

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Турецький дрон Bayraktar TB2 став настільки популярним через успішне застосування проти російських військ і дій армії Азербайджану, що його продажі за останні чотири роки зросли більш ніж у 80 разів. Про це повідомляє портал Defense Aerospace.

Якщо ще 2019 року, за даними порталу, Туреччина продала всього шість безпілотників Bayraktar TB2, то до кінця 2023 року заплановано, що ці дрони надійдуть на озброєння в 32 армії світу. Компанія продасть 500 екземплярів своїх відомих дронів.

З інженерної точки зору Bayraktar TB2 іменується, як "середньовисотний дрон великої дальності польоту" (MALE). Він розроблений турецькою компанією Baykar (заснованою Сельчуком Байрактаром, зятем президента Туреччини) і виявився надзвичайно успішним на світовому ринку, посівши домінуюче становище, зазначають журналісти порталу.

Творець Bayraktar TB2 Сельчук Байрактар Фото: Скрін відео

Цей символ "нового століття Туреччини" і розширення її оборонної промисловості на експортних ринках зарекомендував себе як чудова зброя бліцкригу: невидима, жорстока, ефективна до такої міри, що її порівнювали зі знаменитим Junkers Ju 87, найвідомішим і наймасовішим німецьким пікірувальним бомбардувальником "Stuka", що прославився під час Другої світової війни, зазначають журналісти Defense Aerospace.

"Рятівник України" і "Підкорювач Карабаху" — так називають цей дрон за свою роль у знищенні кістяка російських окупантів, які наступають в Україні, і за блискучий 24-годинний бліцкриг у Нагірному Карабасі з боку армії Азербайджану, зазначає військовий портал. Здатність дрона відстежувати та знищувати цінні активи, попри багаторівневу протиповітряну оборону, викликала шок не тільки серед військового істеблішменту у Вірменії та Росії, а й серед військових штабів НАТО.

На день незалежності України 2023 року турецькі друзі подарували ЗСУ ще один Bayraktar TB2 Фото: Baykar Makina

Тому не дивно, пише видання, що за воєнними перемогами послідував комерційний успіх: за даними компанії, 82% доходів Baykar надходить від міжнародних клієнтів. Клієнти або зацікавлені країни закуповують ці дрони не тільки з турецької сфери впливу (Катар, Кавказ, Близький Схід), а й також з Африки (Нігер, Чад, Ангола тощо), Європи (Польща, Румунія) та Азії (Японія), що засвідчує приголомшлива слава TB2.

Портал Defense Aerospace зазначає, що незабаром підуть й інші замовлення, з огляду на інтереси Анголи, Латвії та Словаччини (на розгляді), Португалії (на обговоренні), Японії (наразі проходять випробування), і це лише деякі з них.

На сьогодні поставки дронів Bayraktar TB2 виглядають так.

Кількість поставок Bayraktar TB2 в інші країни Фото: defense-aerospace

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні почалося будівництво заводу Baykar. Компанія інвестує 100 млн доларів у виробництво дронів у нашій країні.