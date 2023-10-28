AMD пытается лавировать между санкциями США и Китаем: проводит "оптимизацию и реструктаризацию"

За прошлый год в Китае компания заработала $5,2 миллиарда и сделает все, что бы удержаться на этом рынке, но не нарушать санкций США.

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Компания Advanced Micro Devices (AMD), один из крупнейших в мире производителей графических процессоров и процессоров для ПК проводит "оптимизацию и реструктуризацию" своего бизнеса в Китае, но не сокращает сотни рабочих мест. Об этом сообщает South China Morning Post.

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"Оптимизация" — это термин, который компании в Китае часто используют в официальных заявлениях как косвенный способ обозначения сокращения рабочих мест. Технически увольнения более 20 сотрудников – или более 10 процентов от общей численности рабочей силы – требуют вмешательства со стороны органов по труду в соответствии с китайским законодательством, отмечает издание SCMP.

Заявление прозвучало после сообщений в китайских социальных сетях о том, что американская компания уволит несколько сотен сотрудников в своих офисах в Шанхае, в основном в Radeon Technologies Group, подразделении, отвечающем за основной бизнес AMD по графическим процессорам, пишет издание.

И AMD, и ее более крупному конкуренту Nvidia Corp, которая обладает практически монополией на графические процессоры, используемые для обучения систем искусственного интеллекта, запрещено продавать свои передовые продукты в Китае в соответствии с запретом на экспорт, введенным США.

Существующие правила привели к росту рынка продуктов Nvidia и AMD в Китае, где крупные технологические компании ищут передовые чипы искусственного интеллекта для обеспечения вычислительной мощности, необходимой для обучения их больших языковых моделей (LLM). Именно LLM лежат в основе различных генеративных приложений искусственного интеллекта, таких как чат-боты или ChatGPT от OpenAI.

У AMD есть офисы как минимум в восьми городах материкового Китая, включая столицу страны Пекин, финансовый центр Шанхай, южный технологический центр Шэньчжэнь, а также Чэнду, столицу юго-западной провинции Сычуань.

В 2022 году Китай, включая Гонконг, принес компании AMD выручку в размере $5,2 миллиарда, что составляет 22 процента от общего объема продаж внешним клиентам.

Тем не менее, генеральный директор AMD Лиза Су видит большие возможности в Китае несмотря на введенные США санкции. "Мы верим, что есть возможность разрабатывать продукты для наших клиентов в Китае, которые ищут решения искусственного интеллекта, и мы продолжим работать в этом направлении", — сказала она во время телеконференции с аналитиками, подчеркнув, что фирма будет "полностью соблюдать правила экспортного контроля США".

Ранее Фокус сообщал, что AMD будет бороться с NVIDIA за искусственный интеллект. Компания AMD объявила о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта Nod.ai.