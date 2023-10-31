"Серьезная угроза": в России пытаются защитить БМП от дронов-камикадзе ВСУ (видео)

Россияне уверяют, что успешно испытали несколько комплексов РЭБ и уже готовятся установить их на боевую технику.

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Россия разрабатывает системы подавления FPV-дронов для защиты боевых машин пехоты и логистических машин на войне в Украине. Об этом 30 октября сообщило со ссылкой на пресс-службу компании разработчика — холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Создатель уже протестировал системы на боевых машинах пехоты, и в настоящее время рассматривается вопрос о снабжении такими системами. Холдинг-внедритель подчеркнул, что FPV-дроны представляют "серьезную угрозу" для боевых машин пехоты в условиях боевых действий в Украине, поэтому им необходима надежная защита.

"Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами. В настоящее время ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП", — рассказали журналистам производители.

В свою очередь украинский портал "Мілітарний" написал о разработке подобных антидроновых систем на гражданском уровне. В частности компания "РусКреп" приобрела в Китае одну из таких систем и даже уже провела ее испытания. Во время тестового применения технике удалось подавить FPV-дрон на расстоянии 40-45 метров от цели. По примеру приобретенной в КНР техники российские разработчики создали похожую антидроновую систему. Однако во время испытаний ее постигла неудача: техника не смогла подавить FPV-дрон, который смог пролететь над машиной с установленным на ней антидроном, хотя в это время оператор БПЛА и испытал некоторые проблемы с управлением.

Напомним, в конце августа Россия испытала в Украине систему РЭБ "Тритон". По словам разработчиков, первые тесты прошли успешно. Систему предлагают ставить не только на танки, но и другую военную технику.

А середине марта в России испытали комплекс "Серп-ВС5" против дронов. "Серп-ВС5" является модернизированной версией "Серп-ВС", представленный в прошлом году, но теперь он получил возможность подавлять не только гражданские, но и военные дроны, которые используются для разведки или атак. Комплекс работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц.