Обновление Android "ломает" смартфоны и удаляет все файлы: решения до сих пор нет

Пользователи жалуются на блокировку внутренней памяти, из-за чего гаджеты не запускаются или не могут нормально работать. Google исправила проблему, но только частично.

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В новой версии операционной системы Android 14 возникла критическая ошибка, которая приводит к блокировке встроенной памяти смартфонов. Подробности передает издание Ars Technica.

По наблюдениям пользователей, ошибка возникает после обновления Android до новой версии и только у тех, кто пользуется несколькими профилями. Система профилей Android позволяет разделять пространство на одном устройстве для нескольких пользователей или для нескольких целей, например, рабочий и личный профили. Благодаря этому можно раздельно использовать общие приложения, просто переключаясь между аккаунтами.

В файлах журналов появляются пугающие сообщения, например такие: "Не удалось открыть каталог /data/media/0: требуется очистка структуры". Оказывается, что основной профиль — обычно самый важный — блокируется. Несколько пользователей сообщают, что телефон автоматически выполняет сброс настроек, в результате чего удаляются все данные, без возможности восстановления.

Как отмечает Ars Technica, блокировка локального хранилища гаджетов вызывает множество неприятных проблем. Так некоторые устройства зависают на стартовом экране при включении, другие показывают "вечную" загрузку. Даже если смартфон корректно запустится, то без внутренней памяти нельзя делать фотографии и скриншоты, ведь их попросту негде хранить. Файловый менеджер указывает 0 байт для каждого типа файла и пустой папки, а файлы невозможно просмотреть, даже подключив устройство к ПК через USB-кабель.

В первых отчетах неполадки касались лишь смартфонов Pixel 6 от Google, но теперь появились доказательства, что пострадать могут также обладатели устройств Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet. Такие происшествия сравнивают с заражением гаджетов вирусами-вымогателями, шифрующими файлы. Вероятно, функции разделения профилей не должно быть, но это еще один признак того, что телефоны не являются надежным носителем важных данных.

СМИ уверяет, что у Google есть инструменты для устранения ошибки, однако компания слишком медленно распространяет программное обеспечение из-за неудачной стратегии, когда небольшой процент пользователей сначала получает обновление, а со временем установить его соглашаются все больше и больше пользователей.

Google не реагировала на жалобы 10 дней, но на выходных приоритет ошибки в системе отслеживания проблем был повышен со среднего уровня "P2" до "P0" — самого высокого. Служба поддержки опубликовала официальное заявление и признала наличие проблемы.

"Мы продолжаем работать над исправлениями для затронутых устройств и уже выпустили обновление системы Google Play, которое поможет предотвратить возникновение этой проблемы на дополнительных устройствах", — отмечается в сообщении.

Проверить, доступно ли обновление системы Google Play для конкретного устройства можно в настройках, следуя официальной инструкции. Если на смартфоне уже начались неполадки с памятью, то обновление должно их устранить. Однако компания пока не смогла исправить сброс настроек до заводских и бесконечный цикл загрузки, когда эта проблема будет решена — проинформируют отдельно.

"Пользователям, которые не сталкиваются с этой проблемой или уже выполнили сброс настроек своего устройства до заводских настроек, мы рекомендуем избегать создания или входа в систему вторичного пользователя на устройстве до тех пор, пока не станет доступно OTA-обновление", — добавила служба поддержки.

Ранее писали, как хакеры взламывают людей через рекламу в Google. Они маскируют поддельные сайты под настоящие так, что их нельзя отличить, а затем заражают ПК вирусами.