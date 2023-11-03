В России обещают создать боевые костюмы "Легионер", управляющие дронами-камикадзе

В экипировку для военных планируют внедрить микродроны, чтобы сделать их транспортировку более доступной.

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В России систему управления беспилотными летательными аппаратами интегрируют в экипировку для военных "Легионер". Об этом сообщил журналистам ТАСС глава концерна "Калашников" Алан Лушников в четверг, 2 ноября.

По его словам, концерн сейчас разрабатывают новую версию снаряжения. В частности, пытаются внедрить систему управления FPV-дронами (используются для нанесения ударов на войне в Украине) с высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, которыми бойцы смогут воспользоваться в бою. У инженеров "Калашникова" уже есть наработки в этом направлении, которые прошли первый этап испытания.

"В экипировке "Легионер" реализована система робототехники. Мы ставим перед собой задачу создать компактные и удобные к транспортировке микро- и минидроны, а также все необходимые автономные и другие средства. Важно, чтобы они были тесно интегрированы с системами управления. Мы уже прошли первый этап испытаний и сейчас работаем над усовершенствованием", — отметил Алан Лушников. — "Особое внимание мы уделяем FPV-дронам, осуществляющим поражение в сотрудничестве с бойцами. В этой области есть некоторые проблемы, как методические, так и технические. Мы стремимся упростить процесс управления и обеспечить надежную связь, чтобы достичь максимальной эффективности".

"Легионер" — это комплект влаговетрозащитного полевой экипировки, который разрабатывают в РФ. Как уверяют россияне, его многослойная мембранная ткань позволяет сохранять оптимальную терморегуляцию в любую погоду и при разном уровне активности. Кроме того, для его создания применяются огнеупорные материалы.

Также в комплект боевого снаряжения "Легионер" войдут элементы бронезащиты, представленные ранее "Калашниковым" на форуме "Армия". Речь идет о модульной разгрузочной системе.

Напомним, ранее мы писали о том, чем дрон россиян "Привет-мини" опасен для ВСУ. Россияне называют модель практически "неубиваемой", однако беспилотник успел попасть во внештатную ситуацию.

Кроме того, еще в октябре мы писали о том, что эксперты изучают флагманский дрон РФ, захваченный в бою. Российский беспилотник Supercam ВС РФ используют для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Зная их характеристики, Генштаб сможет лучше составлять планы боевых действий.