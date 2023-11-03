У Росії обіцяють створити бойові костюми "Легіонер", що керують дронами-камікадзе

В екіпіровку для військових планують впровадити мікродрони, щоб зробити їх транспортування доступнішим.

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У Росії систему управління безпілотними літальними апаратами інтегрують в екіпіровку для військових "Легіонер". Про це повідомив журналістам ТАСС глава концерну "Калашников" Алан Лушников у четвер, 2 листопада.

За його словами, концерн зараз розробляє нову версію спорядження. Зокрема, намагаються впровадити систему управління FPV-дронами (використовуються для нанесення ударів на війні в Україні) з високою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби, якими бійці зможуть скористатися в бою. У інженерів "Калашникова" вже є напрацювання в цьому напрямку, які пройшли перший етап випробування.

"В екіпіровці "Легіонер" реалізована система робототехніки. Ми ставимо перед собою завдання створити компактні та зручні до транспортування мікро- та мінідрони, а також усі необхідні автономні та інші засоби. Важливо, щоб вони були тісно інтегровані з системами управління. Ми вже пройшли перший етап випробувань і зараз працюємо над удосконаленням", — зазначив Алан Лушников. — "Особливу увагу ми приділяємо FPV-дронам, які здійснюють ураження у співпраці з бійцями. У цій галузі є деякі проблеми, як методичні, так і технічні. Ми прагнемо спростити процес управління і забезпечити надійний зв'язок, щоб досягти максимальної ефективності".

"Легіонер" — це комплект вологоветрозахисного польового екіпірування, який розробляють у РФ. Як запевняють росіяни, його багатошарова мембранна тканина дає змогу зберігати оптимальну терморегуляцію за будь-якої погоди і за різного рівня активності. Крім того, для його створення застосовуються вогнетривкі матеріали.

Також до комплекту бойового спорядження "Легіонер" увійдуть елементи бронезахисту, представлені раніше "Калашниковим" на форумі "Армія". Йдеться про модульну розвантажувальну систему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим дрон росіян "Привіт-міні" небезпечний для ЗСУ. Росіяни називають модель практично "невбиваною", проте безпілотник встиг потрапити в позаштатну ситуацію.

Крім того, ще в жовтні ми писали про те, що експерти вивчають флагманський дрон РФ, захоплений у бою. Російський безпілотник Supercam ЗС РФ використовують для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Знаючи їхні характеристики, Генштаб зможе краще складати плани бойових дій.