Дьявольская точность: ВМС США испытали беспилотник Devil Ray, стреляющий ракетами

Беспилотнику, который оператор контролировал на берегу, удалось в море поразить "вражеский" катер с помощью миниатюрных комплексов.

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Беспилотное судно T38 Devil Ray производства компании MARTAC успешно уничтожило цель ракетами во время учений Digital Talon Военно-морских сил США, которые состоялись 23 октября в международных водах Персидского залива неподалеку от Аравийского полуострова. Подробности сообщает медиа Naval News.

Эти стрельбы отличились первым применением беспилотными аппаратами летальных боеприпасов на Ближнем Востоке. Во время учений в роли вражеских сил выступил катер-мишень. Сначала неназванная беспилотная платформа провела разведку и выявила противника, а затем в дело вступил MARTAC T38 Devil Ray.

Надводный беспилотник запустил несколько ракет из небольшого зенитного комплекса Lethal Miniature Aerial Missile System и успешно поразил цели, каждый раз точно попадая по ним. Аппаратом в это время управлял человек-оператор, находящийся на берегу в Центре робототехнических операций 59-й оперативной группы.

Момент запуска ракеты с беспилотника Devil Ray Фото: Naval News

Как пишет Marine Insight, Т-38 сможет двигаться с крейсерской скоростью 25 узлов (около 46 км/ч) и с максимальной скоростью до 80 узлов (148 км/ч). Он может похвастаться массой около 2950 кг и осадкой около 18 дюймов (45 см), может нести полезную нагрузку около 2050 кг.

Отметим, что учебную операцию с участием беспилотных платформ прокомментировал журналистам вице-адмирал Брэд Купер, командующего NAVCENT. Он сказал, что эти учения стали вторыми за последние несколько месяцев, когда ВМС США успешно продемонстрировали передовые возможности беспилотных систем.

"Мы уделяем большое внимание оперативному применению новых, передовых беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце мы объединили 12 различных беспилотных платформ с пилотируемыми кораблями в рамках операции "пилотируемая-беспилотная группа" для проведения расширенных операций по обеспечению безопасности на море в водах вокруг Аравийского полуострова", — сказал Брэд Купер.

Напомним, в начале октября в океане испытали подводный беспилотник Manta Ray. Долговечный подводный дрон прошел испытание на брызгоустойчивость.

А в начале августа мы писали о том, что военный придумал, как усилить морские дроны Украины и сделать их более эффективными. Только атак морских беспилотников на корабли агрессора недостаточно. Нужно действовать комбинированными ударами, считает капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.