Диявольська точність: ВМС США випробували безпілотник Devil Ray, що стріляє ракетами

Безпілотнику, який оператор контролював на березі, вдалося в морі вразити "ворожий" катер за допомогою мініатюрних комплексів.

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Безпілотне судно T38 Devil Ray виробництва компанії MARTAC успішно знищило ціль ракетами під час навчань Digital Talon Військово-морських сил США, що відбулися 23 жовтня в міжнародних водах Перської затоки неподалік Аравійського півострова. Подробиці повідомляє медіа Naval News.

Ці стрільби відзначилися першим застосуванням безпілотними апаратами летальних боєприпасів на Близькому Сході. Під час навчань у ролі ворожих сил виступив катером-мішень. Спочатку неназвана безпілотна платформа провела розвідку і виявила противника, а потім у справу вступив MARTAC T38 Devil Ray.

Надводний безпілотник запустив кілька ракет з невеликого зенітного комплексу Lethal Miniature Aerial Missile System і успішно вразив цілі, щоразу точно влучаючи по них. Апаратом у цей час керувала людина-оператор, що перебуває на березі в Центрі робототехнічних операцій 59-ї оперативної групи.

Момент запуску ракети з безпілотника Devil Ray Фото: Naval News

Як пише Marine Insight, Т-38 зможе рухатися з крейсерською швидкістю 25 вузлів (близько 46 км/год) і з максимальною швидкістю до 80 вузлів (148 км/год). Він може похвалитися масою близько 2950 кг і осадкою близько 18 дюймів (45 см), може нести корисне навантаження близько 2050 кг.

Зазначимо, що навчальну операцію за участю безпілотних платформ прокоментував журналістам віце-адмірал Бред Купер, командувач NAVCENT. Він сказав, що ці навчання стали другими за останні кілька місяців, коли ВМС США успішно продемонстрували передові можливості безпілотних систем.

"Ми приділяємо велику увагу оперативному застосуванню нових, передових безпілотних систем і технологій штучного інтелекту. Минулого місяця ми об'єднали 12 різних безпілотних платформ з пілотованими кораблями в рамках операції "пілотована-безпілотна група" для проведення розширених операцій із забезпечення безпеки на морі у водах навколо Аравійського півострова", — сказав Бред Купер.

Нагадаємо, на початку жовтня в океані випробували підводний безпілотник Manta Ray. Довговічний підводний дрон пройшов випробування на бризкостійкість.

А на початку серпня ми писали про те, що військовий вигадав, як посилити морські дрони України і зробити їх ефективнішими. Тільки атак морських безпілотників на кораблі агресора недостатньо. Потрібно діяти комбінованими ударами, вважає капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.