Контроль над всем Интернетом: в РФ начали обучать "медиаполицейских"
По информации журналистов, "медиаполицеские" являются дефицитной специальностью, потому что после начала полномасштабного вторжения объем "негативного" для Кремля контента в сети стремительно растет.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ открыли новое направление по подготовке "медиаполицейских". Основной задачей будущих выпускников будет выявление и блокировка экстремистского, деструктивного и пиратского контента в Интернете. Об этом сообщило издание "Известия".
Новая кафедра получила название "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности" и будет готовить специалистов по трем специальностям:
- кибербуллинг, сталкеринг (расследование правонарушений в отношении граждан);
- пиратство (защита прав юридических лиц);
- экстремизм (противодействие преступлениям против государства).
"В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих. Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета", – пояснила заведующая новой кафедрой РАНХиГС Лидия Малыгина.
В настоящее время блокировкой "нежелательной и опасной информации" в интернете занимается Роскомнадзор. По данным ведомства, с начала российской "спецоперации" в Украине, специалисты Роскомнадзора заблокировали тысячи публикаций с "вредоносным" контентом:
- 30 тысяч призывов к массовым беспорядкам;
- 190 тысяч фейковых статей и постов в соцсетях;
- 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента.
"Только в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наши сотрудники за шесть месяцев 2023 года выявили около 20 тысяч таких материалов", – рассказала руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина.
Ректор РАНХиГСА Владимир Строев отметил, что создание нового направления образования – это оперативная реакция на меняющиеся реалии. И если у государства "сформировался запрос" на таких специалистов, ВУЗы должны "сориентироваться и поставлять нужные кадры".
Напомним, Молдова заблокировала доступ к 22 пропагандистским каналам российского телевидения. В стране заблокировали источники информации, распространяемой государством-агрессором.
Ранее Фокус писал, что В РФ грядет эра "цифрового ГУЛАГа": в суверенный интернет будут пускать только по паспорту. Даже VPN не поможет россиянам с доступом к обычной интернет-сети.