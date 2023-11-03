"В Украине сидят": Путин сформировал новую "теорию заговора" о борьбе с Западом (видео)

Лидер России убежден, что "заокеанские деятели" организовали погромы в Дагестане, использовав для этого украинцев. Владимир Путин назвал такие действия "свинством".

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Президент РФ Владимир Путин снова заявил о причастности Украины к беспорядкам в Дагестане, на этот раз поделившись деталями "заговора". Соответствующие его слова передали 3 ноября в ТАСС.

"Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры из Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что это нельзя считать даже "двойными стандартами".

"Даже не знаю, как назвать. Извращение сознания какого-то. Это говорит о том, что на самом деле они скорее преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран", — подчеркнул Путин.

По его словам, целью были борьба с РФ и раскачивание ситуации внутри страны-агрессора.

"В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", — добавил президент.

Он отметил, что вброс о событиях в Дагестане осуществляли в соцсетях люди, которые "живут за границей, в том числе в Украине сидят".

Напомним, 30 октября более тысячи дагестанцев напали на самолет из Израиля. Участники бунта разгромили аэропорт в Махачкале.

В украинской разведке уже отвечали на обвинения в сторону Украины. Представитель Андрей Юсов заявил, что бунт могли организовать сами россияне. Украина, по его словам, к этому не причастна.