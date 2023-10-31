"Дело рук спецслужб РФ": в ГУР отвергли причастность Украины к бунту в Дагестане (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в России с имперских времен царила ксенофобия и антисемитизм, поэтому удивляться беспорядкам в аэропорту Махачкалы не стоит.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что бунт в аэропорту Махачкалы мог быть организован российскими спецслужбами. На эту тему он высказался в эфире телемарафона 31 октября.

По его словам, антисемитские погромы, в которых президент Владимир Путин обвинил Украину, явно не вина Киева. Такая практика приемлема для России еще с имперских времен.

"Россия традиционно еще с имперских времен остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И все эти процессы там управляются собственными спецслужбами, начиная с "черносотенцев" начала 20 века, которыми руководила царская "охранка", — заявил Андрей Юсов.

Сейчас ничего не изменилось, считает представитель ГУР МО, поэтому все мероприятия в аэропорту Дагестана, которые видел весь мир, "дело рук именно российских спецслужб".

Украина к этому никак не причастна, заявил Андрей Юсов.

Бунт в аэропорту Махачкалы: реакция Путина

30 октября президент России Владимир Путин увидел в беспорядках в Дагестане "причастность" не только Киева, но и западных спецслужб. Он считает, что мир продолжает делать все, чтобы дестабилизировать и расколоть российское общество.

Все провокации в Махачкале якобы были инспирированы через социальные сети в Украине, заявил глава Кремля.

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы в Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрак да и только, по-другому сказать невозможно", — говорил Владимир Путин.

Напомним, 31 октября сообщалось, что представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер ответил на заявление Владимира Путина о погромах в Дагестане. Он считает, что обвинять в произошедшем Украину полный абсурд и всю ответственность несут исключительно россияне.