Иранским беспилотникам внедрили "искусственный мозг": что теперь могут дроны с ИИ

Технологии на основе ИИ Иран сейчас применяет в четырех областях, включая навигацию, беспилотные летательные аппараты, ракеты и подводные лодки.

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Иран обнародовал, что внедрил искусственный интеллект (ИИ) в беспилотники, ракеты, подводные лодки и корабли. Об этом сообщило Fars News Agency в среду, 8 ноября.

По словам командующего Военно-морскими силами Ирана контр-адмирала Алиреза Тансири, которые приводит информационное агентство, такая технология повышает точность поражения и уклонение от радаров у беспилотников. Однако какие именно модели БПЛА получили "искусственный мозг", военный не уточнил. Вместо этого он сообщил, что искусственным интеллектом также оснастили и иранские ракеты.

Контр-адмирал Тансири также сообщил об оснащении кораблей ВМС искусственным интеллектом, благодаря чему аппараты могут перемещаться на большие расстояния без экипажа, проводить операции и затем возвращаться. Он отметил, что новые технологии применяются в четырех областях, включая навигацию, беспилотные летательные аппараты, ракеты и подводные лодки.

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Fars News Agency также привело слова командующего силами ПВО иранской армии бригадного генерала Алиреза Сабахифарда. Он подчеркнул, что искусственный интеллект является неотъемлемой частью военных действий его страны. Генерал также добавил, что использование преимуществ искусственного интеллекта является "одним из главных приоритетов" иранских подразделений ПВО.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Иран испытал дрон Sina — копию американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300. Иранские СМИ сообщили, что во время учений также принимал участие дрон Fateh. Двум беспилотникам отечественного производства якобы удалось нанести серию "высокоточных ударов".

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