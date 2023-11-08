Іранським безпілотникам впровадили "штучний мозок": що тепер можуть дрони з ШІ

Технології на основі ШІ Іран зараз застосовує в чотирьох галузях, включно з навігацією, безпілотними літальними апаратами, ракетами й підводними човнами.

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Іран оприлюднив, що впровадив штучний інтелект (ШІ) у безпілотники, ракети, підводні човни та кораблі. Про це повідомило Fars News Agency у середу, 8 листопада.

За словами командувача Військово-морських сил Ірану контр-адмірала Аліреза Тансірі, які наводить інформаційна агенція, така технологія підвищує точність ураження та ухилення від радарів у безпілотників. Однак які саме моделі БПЛА отримали "штучний мозок", військовий не уточнив. Натомість він повідомив, що штучним інтелектом також оснастили й іранські ракети.

Контр-адмірал Тансірі також повідомив про оснащення кораблів ВМС штучним інтелектом, завдяки чому апарати можуть переміщатися на великі відстані без екіпажу, проводити операції і потім повертатися. Він зазначив, що нові технології застосовуються в чотирьох галузях, включно з навігацією, безпілотними літальними апаратами, ракетами і підводними човнами.

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Fars News Agency також навело слова командувача силами ППО іранської армії бригадного генерала Аліреза Сабахіфарда. Він підкреслив, що штучний інтелект є невід'ємною частиною військових дій його країни. Генерал також додав, що використання переваг штучного інтелекту є "одним із пріоритетів" іранських підрозділів ППО.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Іран випробував дрон Sina — копію американського боєприпасу Switchblade 300, що баражує. Іранські ЗМІ повідомили, що під час навчань також брав участь дрон Fateh. Двом безпілотникам вітчизняного виробництва нібито вдалося завдати серію "високоточних ударів".

Також ми писали про те, що армія Ірану "схрестила" дрон Karrar і ЗРК. Безпілотник може запускати ракети з тепловим наведенням, які інженери готували останні 18 місяців. Експерти оцінили, наскільки ефективною може бути така система.