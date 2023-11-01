Іран випробував дрон Sina — копію американського баражувального боєприпасу Switchblade 300

Іранські ЗМІ повідомили, що під час навчань також брав участь дрон Fateh. Двом безпілотникам вітчизняного виробництва нібито вдалося завдати серію "високоточних ударів".

Related video

В Ірані під час масштабних військових навчань сухопутні війська успішно виконали серію високоточних ударів із застосуванням баражувальних боєприпасів Sina і Fateh власної розробки, повідомило агентство Tasnim.

Навчання охоплювати складні маневри та стратегічні операції. При цьому були ефективно застосовані дрони Sina і Fateh — два типи безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, також відомих як дрони-камікадзе, пишуть іранські ЗМІ.

Зі свого боку оглядачі Army Recognition зазначають, що за своєю конструкцією іранський боєприпас Sina дуже схожий на американський Switchblade 300, який оснащено невеликими крилами, розташованими в передній і задній нижній частинах основного фюзеляжу. На етапі запуску з трубчастої пускової установки крила розгортаються, і боєприпас приводиться в рух електродвигуном, встановленим у задній частині корпусу.

Важливо

200 вертольотів і ракет: Іран проводить навчання і готовий протистояти Ізраїлю та США, — ЗМІ

Безпілотник оснащується боєголовкою масою від 300 гр до 1 кг. Як бойова частина — осколково-фугасний боєприпас EFP (Explosively Formed Penetrator), який може наводитися як вручну, так і автоматично.

Дрон здатний пасивно перебувати в повітрі протягом 10-15 хвилин, що дає змогу ретельно обстежити місцевість, а потім з високою точністю виявляти і вражати різні цілі — техніку, скупчення живої сили противника тощо.

Пуск іранського безпілотника Sina

Дальність польоту боєприпасу Sina становить 5 км, а тривалість польоту — 8 хвилин.

"Успішне розгортання цієї зброї під час навчань "Ектедар 1402" є серйозним сигналом про зростаючу самостійність Ірану в галузі оборонних технологій", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Ірані стартували масштабні навчання "Ектедар 1402", у яких беруть участь сухопутні підрозділи ЗС Ірану, морські сили, а також повітряно-десантні підрозділи ісламської республіки.