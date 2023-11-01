Иран испытал дрон Sina — копию американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300

Иранские СМИ сообщили, что во время учений также принимал участие дрон Fateh. Двум беспилотникам отечественного производства якобы удалось нанести серию "высокоточных ударов".

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В Иране в ходе масштабных военных учений сухопутные войска успешно выполнили серию высокоточных ударов с использованием барражирующих боеприпасов Sina и Fateh собственной разработки, сообщило агентство Tasnim.

Учения включали в себя сложные маневры и стратегические операции. При этом были эффективно применены дроны Sina и Fateh — два типа беспилотных летательных аппаратов иранского производства, также известных как дроны-камикадзе, пишут иранские СМИ.

В свою очередь обозреватели Army Recognition отмечают, что по своей конструкции иранский боеприпас Sina очень похож на американский Switchblade 300, который оснащен небольшими крыльями, расположенными в передней и задней нижней частях основного фюзеляжа. На этапе запуска из трубчатой пусковой установки крылья разворачиваются, и боеприпас приводится в движение электродвигателем, установленным в задней части корпуса.

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Беспилотник оснащается боеголовкой массой от 300 гр до 1 кг. В качестве боевой части — осколочно-фугасный боеприпас EFP (Explosively Formed Penetrator), который может наводиться как вручную, так и автоматически.

Дрон способен пассивно находиться в воздухе в течение 10-15 минут, что дает возможность тщательно обследовать местность, а затем с высокой точностью выявлять и поражать различные цели — технику, скопления живой силы противника и т.д.

Пуск иранского беспилотника Sina

Дальность полета боеприпаса Sina составляет 5 км, а продолжительность полета — 8 минут.

"Успешное развертывание этого оружия в ходе учений "Эктедар 1402" является серьезным сигналом о растущей самостоятельности Ирана в области оборонных технологий", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что в Иране стартовали масштабные учения "Эктедар 1402", в которых принимают участие сухопутные подразделения ВС Ирана, морские силы, а также воздушно-десантные подразделения исламской республики.