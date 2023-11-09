"Превзошел ожидания": подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания

Восьмиметровый аппарат на литий-ионной батарее может плавать на глубине до 2 км и на расстоянии 2000 км от оператора.

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В Австралии провели успешные испытания большого беспилотного подводного аппарата Speartooth, созданного для военно-морского флота страны, во время учений Autonomous Warrior 2023. Подробности технический директор компании-разработчика C2 Robotics Том Лавард рассказал Australian Defence Magazine.

Speartooth — это беспилотная подлодка длиной 8 м и толщиной 1 м, который может работать на глубине 2000 м и на расстоянии 2000 км, используя литий-ионные батареи. Благодаря отсеку для полезной нагрузки длиной 2,7 м в середине платформы между носовой и хвостовой секциями, австралийские военные могут разместить в нем практически любую доступную систему.

По словам Тома Лаварда, во время испытаний Autonomous Warrior 2023, которые длились две недели и завершились 3 октября, Speartooth второго поколения показал ряд хороших результатов для Королевского военно-морского флота Австралии и "минимальный необходимый потенциал" для дальнейшего применения.

Подводный беспилотник Speartooth Фото: Naval News

"Результаты испытаний Speartooth второго поколения превзошли ожидания по дальности и автономности. Это означает, что Speartooth может достигать оперативно важных районов вдали от наших берегов, не будучи привязанным к базовому кораблю, что открывает новые операционные концепции", — цитирует издание Naval News директора по стратегии C2 Robotics Маркуса Хеллиера.

Инженеры вместе с военными проверили новую систему транспортировки и запуска. Она позволяет перевозить до двух Speartooth в 6-метровом контейнере TEU. При необходимости всего два человека спустить аппараты с берега на воду, используя систему рельс и тележек.

Система запуска морского беспилотника Speartooth Фото: Naval News

Как пишет Naval News, ссылаясь на пресс-релиз C2 Robotics, очень большая дальность действия Speartooth освобождает его от традиционных ограничений небольших беспилотных систем. Кроме того, один оператор может отдавать команды многим аппаратам.

Кроме того, недавно C2 Robotics разработала технологию, позволяющую добавить вторую секцию для полезной нагрузки. Это позволит создать расширенную версию беспилотника, которая сможет вместить две разных полезных нагрузки, одну крупную, одну и дополнительную батарею. Последняя опция позволит увеличить дальность работы дрона до нескольких тысяч километров.

"Обычно люди рассматривают это как тактический актив, но сочетание масштаба, дальности и возможности развертывания делает его гораздо более стратегическим активом. Довольно высокопоставленные люди, которых я встречал в ВМФ, согласны с этой точкой зрения", — прокомментировал Том Лавард.

Он добавил, что теперь C2 Robotics практически готова к производству Speartooth. Компания уже нашла партнеров, которые могут собирать аппараты в больших масштабах. Пока же инженеры готовятся к следующему этапу испытаний в воде, продолжая экспериментировать с возможностями новой техники.

"Если австралийское правительство решит приобрести Speartooth, я не сомневаюсь, что мы сможем запустить его в производство и ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев", — заверил Том Лавард.

В октябре в Турции БПЛА и надводный дрон вместе уничтожили цель впервые в истории. Во время испытаний восемь морских аппаратов Albatros-S от компании ASELSAN атаковали корабль-мишень, обнаруженный Bayraktar TB2.