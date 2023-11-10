Крупнейшая криптобиржа мира Binance полностью отказалась от российского рубля

В компании заявили, что вывод средств в российской валюте будет еще доступен до 31 января 2024 года.

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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance прекращает поддержку депозитов в российских рублях уже с 15 ноября 2023 года. Об этом сказано на официальном сайте компании.

Однако, как сообщается, вывод средств в российской валюте будет еще доступен до 31 января 2024 года.

"Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии", — отметили в компании.

Также в компании отметили, что до указанного срока вывести российские рубли можно будет через фиатных партнеров Binance. Кроме того, конвертировать или обменять российскую валюту на криптовалюту можно будет на спотовом рынке платформы.

Что такое Binance

Напомним, что Binance — блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. С ее помощью можно заниматься торговлей цифровыми активами, инвестициями и прочим. Сервис обмена криптовалют Binance был основан в 2017 году.

Отметим, что еще 27 сентября Binance заявила о полном выходе из России. В компании сообщили, что после выхода из РФ, сервис не будет иметь никакого получения от продажи и не получит возможности приобрести долю в бизнесе.

Также напомним, что в мае 2023 года СМИ сообщали, что Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США. Национальной Министерство юстиции Шатов начало расследование этого дела.