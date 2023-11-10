Найбільша криптобіржа світу Binance повністю відмовилася від російського рубля

У компанії заявили, що виведення коштів у російській валюті буде ще доступне до 31 січня 2024 року.

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Найбільша у світі криптобіржа Binance припиняє підтримку депозитів у російських рублях уже з 15 листопада 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Однак, як повідомляється, виведення коштів у російській валюті буде ще доступне до 31 січня 2024 року.

"Користувачі, які мають фіатний баланс у російських рублях, можуть переказувати свої кошти на платформу CommEX без комісії", — зазначили в компанії.

Також у компанії зазначили, що до зазначеного терміну вивести російські рублі можна буде через фіатних партнерів Binance. Крім того, конвертувати або обміняти російську валюту на криптовалюту можна буде на спотовому ринку платформи.

Що таке Binance

Нагадаємо, що Binance — блокчейн-система і постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі. З її допомогою можна займатися торгівлею цифровими активами, інвестиціями та іншим. Сервіс обміну криптовалют Binance був заснований у 2017 році.

Зазначимо, що ще 27 вересня Binance заявила про повний вихід з Росії. У компанії повідомили, що після виходу з РФ, сервіс не матиме жодного отримання від продажу і не отримає можливості придбати частку в бізнесі.

Також нагадаємо, що в травні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Binance могла допомагати росіянам в обході санкцій США. Національне Міністерство юстиції Шатов почало розслідування цієї справи.