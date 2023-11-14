Красиво и полезно: искусственные деревья обеспечат людей "бесплатным" электричеством (видео)

Новые генераторы Aeroleaf будут собирать энергию ветра и солнца, каждый из них в год сэкономит европейцам около 864 кг угля, который сжигают электростанции.

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Компании New World Wind может обеспечить Евросоюз возобновляемой энергией благодаря генераторам WindTree с технологией Aeroleaf — одна такая система способна вырабатывать около 2400 кВт энергии в год. Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

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Уже в начале следующего года компания New World Wind представит свои усовершенствованные микроветряные турбины WindTree, которые станут намного мощнее существующих. Сегодня компания предлагает два варианта подобных минитурбин: в виде обычных ветряков и в виде ветряков с солнечными панелями. В последнем случае "дерево", на котором установлено 54 ветряных минигенератора будет дополнительно получать энергию и от солнечных лучей.

WindTree вполне гармонично смотрятся на улицах города Фото: new world wind

За годы существования проекта компания установила более 130 WindTree в странах Европы, США и Южной Корее. Люк Эрик Криф, владелец компании New World Wind, заявил, что технологии Aeroleaf биоморфна и люди с первого взгляда не могут понять, что это не дерево, а система возобновляемой энергии, что позволяет конструкции избежать так называемого "визуального загрязнения" городов.

Кроме того, цвет ствола и "листьев" можно изменить, а после установки турбины для завершения конструкции потребуется всего лишь один кронштейн и три болта. Кроме того, их меньший размер смягчает некоторые проблемы, возникающие с более крупными турбинами, такие как столкновения с птицами, и они работают бесшумно.

Каждое дерево экономит почти тонну угля в год Фото: Скриншот

По словам Эрика Крифа, энергии одного дерева достаточно, чтобы обеспечить электричеством домохозяйство с четырьмя жильцами, и потенциально технология может снизить ежегодные выбросы CO2 в доме более чем на 12 тонн. Кроме того, согласно видеопрезентации, они должны сократить потребление углян примерно на 864 кг. Эти турбины способны производить энергию непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а любую избыточную энергию можно хранить в аккумуляторах емкостью 60 Ач.

В своей новой турбине, которую представят уже в январе 2024 года, компания планирует утроить выходную мощность Aeroleaf. Каждая створка будет способна вырабатывать до 1000 кВтч в год, следовательно, согласно прогнозам, максимальная годовая выработка WindTree с 36 "листьями" составит 36 000 кВтч при воздействии ветра со скоростью 12 метров в секунду.

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